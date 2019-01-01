Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
|11:21 15.02.2019
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|Болгария
Група британських слідчих прибула до Болгарії для того, щоб з'ясувати, чи є зв'язок між отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, а також його дочки і отруєнням болгарського бізнесмена Еміліяна Гебрева.
Про це повідомляє ZN,UA з посиланням на The Guardian.
"Тут перебуває британська команда. Вони спільно проводять розслідування з болгарськими правоохоронними органами", - розповів в інтерв'ю виданню прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.
За його словами, коли в розслідуванні отруєння Гебрева спливло слово "Новачок", нервово паралітична речовина, якою отруїли Скрипалів, то болгарська сторона звернулася до колег з Британії. Як розповів Борисов, це сталося "кілька місяців тому".
Борисов додав, коли стало відомо, що на момент отруєння Гебрева в Болгарії перебував співробітник ГРУ РФ з псевдонімом Сергій Федотов, розслідування про зв'язки справи з отруєнням Скрипалів посилилося.
"Вся інформація, яка у нас є про пересування, місце перебування, партнерських відносинах та контакти, які були у цієї людини і про яких ми знаємо, була надана британським правоохоронним і розвідувальним службам", - сказав Борисов.
Більше він не став нічого коментувати, зіславшись на те, що розслідування триває.
Раніше розслідувачі The Insider і Bellingcat повідомили про те, що в квітні 2015 року Гебрева отруїли російською отрутою "Новачок
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