Экипажи вертолетов и самолетов морской авиации Черноморского флота оккупантов в ходе летного тактического учения (ЛТУ) обнаружили и уничтожили отряд кораблей условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крыминформ.

В пресс-службе сообщили, что в рамках проведения ЛТУ самолет-разведчик Су-24МР выполнил задачи по ведению разведки и обнаружил десантный отряд кораблей условного противника, готовящегося к высадке на побережье. Для уничтожения "противника" в небо поднялись шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24М и два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Экипажи выполнили ракетные стрельбы и нанесли бомбовый удар по условному противнику, применив различные типы авиационных бомб.

После "нанесения бомбового удара" по кораблям, экипажи самолетов-амфибий Бе-12 осуществили противолодочное охранение кораблей. Военные провели развертывание сил флота с применением вертолетов Ка-27ПЛ, которые осуществили поиск подводных лодок условного противника.

По данным пресс-службы, расчеты беспилотных летательных аппаратов БЛА "Форпост" вели постоянную разведку и осуществляли визуальный контроль за выполнением боевых упражнений на протяжении всех эпизодов учения.