"Министерство экологии и природных ресурсов" оккупированного Крыма Крыма хочет открыть официальный пляж в границах особо охраняемой природной территории Тихая бухта.

Об этом сообщил "руководитель управления по развитию курортных территорий и туристских ресурсов министерства курортов и туризма" оккупированного Крыма Михаил Карпенко, передают Новости Крыма.

"Я бы отметил одну особенность этого сезона: в этом году впервые за много лет министерство экологии и природных ресурсов Крыма планирует открыть официальный пляж на территории Тихой бухты", – сказала Карпенко.

Он отметил, что пляж, вероятнее всего, будет оформлен в соответствии со стандартной схемой: на территории бухты предположительно будут установлены теневые зоны, лежаки и объекты общепита.

Заниматься обустройством пляжа в заповедной бухте будет т.н. "министерство экологии и природных ресурсов" оккупированного Крыма, которое занимается "управлением природными территориями". Они занимаются разработкой эскизного проекта. По мнению Карпенко, проект будет включать "все привычные элементы благоустройства" – теневые зоны, лежаки, зонтики и какие-то вещи, связанные с общепитом.

Несколько месяцев назад на территории Тихой бухты были проведены работы по "благоустройству": установлены ограждения, деревянные настилы и беседки, кабинки для переодевания и другие элементы пляжной инфраструктуры. Соответствующие фотографии указанной территории, которые появились в социальных сетях, вызвали в том числе и негативные отзывы пользователей интернета, авторы которых считают неуместным любое «облагораживание» особо охраняемой природной территории.