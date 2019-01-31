Оккупанты открывают в заповедной Тихой бухте пляж с общепитом. Заборы уже установлены
|10:41 15.02.2019
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|Крым
"Министерство экологии и природных ресурсов" оккупированного Крыма Крыма хочет открыть официальный пляж в границах особо охраняемой природной территории Тихая бухта.
Об этом сообщил "руководитель управления по развитию курортных территорий и туристских ресурсов министерства курортов и туризма" оккупированного Крыма Михаил Карпенко, передают Новости Крыма.
"Я бы отметил одну особенность этого сезона: в этом году впервые за много лет министерство экологии и природных ресурсов Крыма планирует открыть официальный пляж на территории Тихой бухты", – сказала Карпенко.
Он отметил, что пляж, вероятнее всего, будет оформлен в соответствии со стандартной схемой: на территории бухты предположительно будут установлены теневые зоны, лежаки и объекты общепита.
Заниматься обустройством пляжа в заповедной бухте будет т.н. "министерство экологии и природных ресурсов" оккупированного Крыма, которое занимается "управлением природными территориями". Они занимаются разработкой эскизного проекта. По мнению Карпенко, проект будет включать "все привычные элементы благоустройства" – теневые зоны, лежаки, зонтики и какие-то вещи, связанные с общепитом.
Несколько месяцев назад на территории Тихой бухты были проведены работы по "благоустройству": установлены ограждения, деревянные настилы и беседки, кабинки для переодевания и другие элементы пляжной инфраструктуры. Соответствующие фотографии указанной территории, которые появились в социальных сетях, вызвали в том числе и негативные отзывы пользователей интернета, авторы которых считают неуместным любое «облагораживание» особо охраняемой природной территории.
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