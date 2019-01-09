Оккупанты анонсировали участие Асада, Марин Ле Пен и африканских послов в экономическом форуме в Ялта

10:21 15.02.2019 0 комментариев Крым

Президент Сирии Башар Асад подтвердил свое участие в «Ялтинском международном экономическом форуме», который пройдет 17-20 апреля. Кроме него ожидают Марин Ле Пен и послов некоторых африканских стран.

Об этом сообщил "сопредседатель фонда" ЯМЭФ Андрей Назаров, передают Новости Крыма.

«Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую будет возглавлять Марин Ле Пен, и Сирийская Арабская Республика будет представлена Башаром Асадом. Аксенов сделал ему предложение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите», – цитирует Назарова издание.

Организаторы обещают, что на "юбилейный форум" dв оккупированный Крым прибудет более трех тысяч участников более чем из ста стран мира. 



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