У Чорне море увійде флагман Постійної протимінної групи НАТО / Фото

08:31 15.02.2019 0 комментариев

У Чорне море увійде флагман Постійної протимінної групи НАТО №2 - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2) - плавбаза ВМС Німеччини FGS Werra (А 514).

Сьогодні корабель зайшов до Стамбулу, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє, що 15.02.2019 о 07:45 до протоки Босфор курсом на Стамбул увійшов флагман SNMCMG2 - німецький корабель комплексного постачання FGS Werra (А 514) типу «Ельба». Приблизно о 08:15 корабель пришвартувався в Стамбулі у військового причалу на мисі Сарайбурну (там де знаменитий палац Топкапи)

Німеччина очолила SNMCMG2 в січні 2019 на ротаційній основі. Командир - Commander Martin SCHWARZ, German Navy. Цікаво, що FGS Werra (А 514) прибуває до регіону майже без зупинки: 02.02.2019 він вийшов з німецької військово-морській базі в Вільгельмсхафені і зробив тільки одну зупинку 11-12 лютого в грецькому порті.

Серія з шести плавбаз типу «Ельба» (проект 404), призначених для мобільного забезпечення в море ракетних катерів і торпедних катерів і тральщиків в зоні відповідальності національних військово-морських сил.

Основними завданнями цих судів є ремонт, відновлення і діагностика техніки і зброї, забезпечення кораблів паливно-мастильними матеріалами, продовольством, боєприпасами і спорядженням, а також при необхідності електроенергією.

Корабель здатний перевозити 450 т дизельного палива, 11 т машинного масла, 27 т продовольства, 150 т прісної води, 130 т боєприпасів і спорядження. На палубі може розміщуватися вертоліт NH90 або Sea King. Особливістю плавбаз типу «Ельба» є використання змінних контейнерних модулів, склад яких залежить від характеру бойової діяльності забезпечуваних кораблів. Модулі формуються з контейнерів стандартних розмірів масою до 7,5 т. Для всієї серії плавбаз цього проекту розроблено комплект з 51 контейнера, де є обладнання для механічних та радіотехнічних ремонтних майстерень, приміщень похідного штабу з'єднань кораблів, сховищ документацій, запасних частин, трального озброєння і водолазного спорядження. На палубі кожного судна в два яруси може бути розташовано до 24 контейнерів з обладнанням.



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