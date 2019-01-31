Второй серийный малый ракетный корабль проекта 22800, шифр "Каракурт", назовут в честь русского брига "Меркурий".

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили в ЦМКБ "Алмаз" и на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла".

Представители бюро-проектанта и верфи-строителя уточнили, что речь идет о третьем заложенном (втором серийном) МРК проекта 22800. По предварительным данным, он отправится на Черноморский флот.



9 февраля о переименовании одного из "Каракуртов" в честь русского брига заявил на 48-й Ассамблее Санкт-Петербургского морского собрания главком ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"Имя "Меркурий" получил строящийся новейший малый ракетный корабль проекта 22800, оснащённый высокоточным оружием. – цитирует Королева газета "Красная Звезда", – Мною уже подписан приказ о наименовании. Уверен, что экипаж этого корабля будет гордиться службой на нем".

Главком также сообщил о подготовке президентом России Владимиром Путиным указа о присвоении кораблю "Меркурий" кормового Георгиевского флага. Это станет прецедентом в современном флоте, отметили в пресс-службе петербургского морского собрания.



Вместе с тем "Пелла" пока не получала от ВМФ документов о переименовании "Каракуртов", в том числе головного МРК серии, заложенного как "Ураган" и впоследствии переименованного в "Мытищи". Об этом изданию рассказал отраслевой источник, знакомый с ситуацией.

Научный сотрудник Центрального военно-морского музея, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что в истории отечественного ВМФ имя "Память Меркурия" получили три корабля Российского императорского флота и малый гидрограф ВМФ СССР (выведен из состава КЧФ в 1995 году, затонул 28 января 2001 года под флагом Украины). Он добавил, что император Николай I 29 июля 1829 года подписал указ о даровании бригу "Меркурий" флага "с знамением св. великомученика и победоносца Георгия". Когда корабль придет в ветхость, следовало построить точно такой же, "продолжая сие... до времен позднейших". До сих пор копии "Меркурия", служившего до 1857 года, нет. "Таким образом, традиции, которую хотел заложить Николай I, пока не существует", – резюмировал историк.

Справка

Будущий "Меркурий" заложили как "Шквал" 29 июля 2016 года, он получил заводской номер 253. Корабль спустили на воду 5 мая 2018 года.



Малые ракетные корабли типа "Каракурт" спроектированы центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 4 метра. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.



"Каракурты" получат на вооружение 76-мм автоматическую универсальную артустановку и 30-мм зенитную артустановку АК-630М. В надстройке кораблей разместят ударный комплекс с восьмиконтейнерной установкой для крылатых высокоточных ракет "Калибр-НК". Начиная с "Меркурия", эти корабли оснастят зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-М".



Всего ВМФ России планирует получить 18 "Каракуртов".