У разі, якщо на парламентських виборах в Молдові переможе Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ), яку очолював президент Ігор Додон, “Захід може підштовхнути правих до “майдану”.

Заявив секретар Радбезу Росії Микола Патрушев в інтерв’ю одному з російських видань, повідомляє УНН.

За його словами, у Вашингтоні та Брюсселі “не приховують, що мають намір домагатися євроатлантичної орієнтації” Кишинева. У той же час за даними опитувань громадян Молдови, лідирує партія соціалістів, яка готова до розвитку відносин як з Росією, так і з ЄС, зазначив Патрушев .

“У разі ж перемоги соціалістів не виключено, що Захід організує правих на створення молдавського „майдану“ в Кишиневі і підштовхне їх до імпічменту президента”, — вважає секретар Радбезу.

Парламентські вибори в Молдові заплановані на 24 лютого 2019 року.