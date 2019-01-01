У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"
|09:41 15.02.2019
|0 комментариев
|Молдова
У разі, якщо на парламентських виборах в Молдові переможе Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ), яку очолював президент Ігор Додон, “Захід може підштовхнути правих до “майдану”.
Заявив секретар Радбезу Росії Микола Патрушев в інтерв’ю одному з російських видань, повідомляє УНН.
За його словами, у Вашингтоні та Брюсселі “не приховують, що мають намір домагатися євроатлантичної орієнтації” Кишинева. У той же час за даними опитувань громадян Молдови, лідирує партія соціалістів, яка готова до розвитку відносин як з Росією, так і з ЄС, зазначив Патрушев .
“У разі ж перемоги соціалістів не виключено, що Захід організує правих на створення молдавського „майдану“ в Кишиневі і підштовхне їх до імпічменту президента”, — вважає секретар Радбезу.
Парламентські вибори в Молдові заплановані на 24 лютого 2019 року.
Ещё на эту тему:
Президент Молдовы считает, что двух мандатов для непризнанного Приднестровья недостаточно
США прислало самую массовую группу наблюдателей на выборы в Молдову
Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
Молдова готовится к изменению законодательства о выборах
Конституционный суд утвердил результаты выборов президента Молдовы
Wall Street Journal: Россия получит новых союзников после выборов в Молдавии и Болгарии
Президентом Молдовы избран пророссийский социалист Игорь Додон
Додону напомнили о тяжелых последствиях его заявлений о Крыме и ЕС