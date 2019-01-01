У Брюсселі Міністри оборони України та Румунії узгодили спільні дії стосовно безпеки в Чорному морі.

Передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

В рамках робочого візиту до Брюсселю, 14 лютого, Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч з Міністром національної оборони Румунії Габріель-Беньяміном Лешем.

“Під час двосторонньої зустрічі Степан Полторак та Габріель-Беньямін Леш узгодили спільні дії для безпеки в Чорному морі та укладання додаткових угод, які сприятимуть розвитку двостороннього співробітництва, зокрема, у галузі військово-технічного співробітництва”, — вказано у повідомленні.

Нагадуємо, Російська Федерація порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, коли наблизила до кордонів з Україною ракетні комплекси “Іскандер”. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони НАТО.