Сьогодні стартує 55-а Мюнхенська конференція з безпеки, серед тем: Україна, Сирія та Венесуела

09:01 15.02.2019 0 комментариев Украина

15 лютого 2019 року в Мюнхені відкриється щорічна, 55-а, конференція з безпеки, яка вважається одним з основних міжнародних заходів в цій області.

Її мета — розвиток міжнародного співробітництва в забезпеченні миру, пошук шляхів невійськового врегулювання конфліктів, інформує УНН.

Відкриють конференцію о 15:00 за Києвом міністри оборони ФРН Урсула фон дер Ляйен і Великої Британії Гевін Вільямсон.

Протягом трьох днів учасники форуму обговорять цілий ряд тем, такі як майбутнє європейської політики в галузі оборони, відносини Заходу і Росії, криза в Україні, конфлікти на Близькому Сході, в Венесуелі, роль Китаю в світі і багато іншого.

До головного порядку денного конференції в цьому році включена і тема “Клімат і безпека”. Раніше вона найчастіше обговорювалася лише під час суміжних заходів і зустрічей.

Керівник форуму Вольфганг Ішингер не виключив, що на полях може пройти зустріч, присвячена врегулюванню ситуації в Донбасі.

“Мене б не здивувало, якби на полях Мюнхенської конференції пройшла українсько-російська зустріч або зустріч в нормандському форматі”, — сказав він.

У той же час дипломат висловив думку, що нові імпульси в процесі врегулювання конфлікту в Донбасі доцільно було б шукати після президентських виборів в Україні.

Серед тем, які будуть підняті в Мюнхені, швидше за все, виявиться і проект “Північний потік-2”, який зараз дуже активно обговорюється в Європі і, перш за все, в Німеччині.

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом’якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією.

Україна у Мюнхені продемонструє бачення щодо ядерної угоди з Іраном.

 



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