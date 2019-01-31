Росія розгорнула у Криму "повзучу депортацію" кримських татар

08:21 15.02.2019 0 комментариев Крым

Російські окупанти руками своїх кримських посіпак розгорнули у Криму справжню повзучу депортацію кримських татар. Їх переслідують та буквального виживають з півострову.

Таку заяву розмістив на своїй сторінці у Facebook міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін, повідомляє Укрінформ.

"Активісти повідомляють про чергові обшуки у будинках кримських татар в Октябрському", - написав він. А також нагадав, що "днями "Верховний суд" Криму прийняв рішення оголосити Ескендера Барієва, голову Кримськотатарського ресурсного центру та члена Меджлісу кримськотатарського народу, у міжнародний розшук".

"З кожним днем РФ все тугіше затягує пасок репресій проти кримськотатарського народу та ігнорує рішення Міжнародного суду, який зобов’язав РФ відновити діяльність Меджлісу", - підкреслив міністр.

Як повідомлялося раніше, 14 лютого у селищі Октябрське Красногвардійського району окупованого Криму пройшли обшуки у будинках кримських татар. Трьох затриманих - Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова та Рустема Емірусеїнова, сина Решата Емірусеїнова, відвезли в управління ФСБ.

В той же день так званий "Верховний суд" Криму залишив у силі вироки фігурантам "справи 26 лютого".

Алі Асанова й Мустафу Дегерменджі засуджено до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі умовно, Арсена Юнусова і Ескендера Кантемирова - до чотирьох років умовно, Ескендера Емірвалієва - до трьох років і шести місяців умовного покарання.



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