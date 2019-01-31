ЄС закликала надати доступ місії ОБСЄ до Криму та українсько-російського кордону

08:01 15.02.2019 0 комментариев Крым

Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ має бути забезпечений вільний, безпечний та безперешкодний доступ по всій території України, включаючи територію Криму та вздовж українсько-російського державного кордону.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"СММ продовжує залишатися позбавленою свободи безпечного, безумовного та безперешкодного пересування по всій Україні, включаючи Крим і уздовж українсько-російського державного кордону", - висловили стурбованість в делегації ЄС в ОБСЄ.

Крім того, СММ досі позбавлена повного доступу до трьох районів розмежування на Донбасі, а також можливості пересування певними дорогами, які раніше були визначені як важливі для ефективного моніторингу Місією.

"Систематична відмова у доступі до певних прикордонних територій та прибережної лінії на схід від Маріуполя викликає стурбованість з приводу того, що приховується від СММ", - зазначається в заяві Євросоюзу.



Ещё на эту тему:

15:41 15.02.2019
Американский военный рассказал, когда Путин понял что может без наказано захватить Крым
10:21 14.02.2019
В ООН обговорили виконання "кримських" резолюцій
20:41 13.02.2019
Совет Думы страны агрессора хочет провести выездное заседание в оккупированном Крыму
18:01 13.02.2019
У Москві заявили, що не повернуть Крим в обмін на скасування санкцій
08:01 13.02.2019
Постпред РФ в ООН вирішив запросити британського представника в окупований Крим
18:41 12.02.2019
Міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі говоритимуть про санкції та українських моряків
14:21 12.02.2019
Підконтрольний Кремлю "парламент" Криму замовив виготовлення 500 медалей для організаторів "кримської весни"
09:41 12.02.2019
Прокуратура категорично відкидає припущення про те, що капітан сейнера виявився в Криму завдяки закулісних домовленостей
08:01 12.02.2019
На территории Украины уже сейчас нужно создавать действующие органы власти Крыма
13:03 11.02.2019
Фірма сім'ї екс-заступника голови окупаційної адміністрації Севастополя за минулий рік виграла тендерів на 1,5 млрд грн
17:21 08.02.2019
Україна занепокоєна і розчарована, що ОБСЄ не моніторить ситуацію в анексованому Криму
10:01 08.02.2019
Чубаров: прагнення України до НАТО і ЄС наближає повернення Криму
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 15.02.2019
Азербайджан и ЕС проведут транспортный диалог на высоком уровне
14:01 13.02.2019
В Азербайджані відбулося виверження грязьового вулкана
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
Все новости страны
Армения Армения
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
13:21 12.02.2019
Армения не исключает возможности оказать властям Сирии военную помощь
17:41 07.02.2019
Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
Все новости страны
Болгария Болгария
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
09:41 11.02.2019
У Болгарії вимагають відставки президента через його проросійську позицію
Все новости страны
Греция Греция
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
14:41 08.02.2019
Україна пропонує Греції укласти угоди, які допоможуть повернути засуджених
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
15:41 11.02.2019
В Грузии пройдут учения НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
09:41 15.02.2019
У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"
12:41 14.02.2019
МЗС Молдови просить уряд відкликати посла країни в Москві
09:41 14.02.2019
Додон призвал правительство Молдовы выразить уважение России, которая не пускает к молдавским пилотам
19:41 13.02.2019
Молдова обурена тим, що її делегацію в Росії не пустили до звільнених з афганського полону пілотів
Все новости страны
Россия Россия
19:21 15.02.2019
Девять участников московской группы "Хизб ут-Тахрир" получили от 11 до 16 лет колонии
17:41 15.02.2019
В МИД РФ опасаются наращивания активности НАТО в Черном море
16:41 15.02.2019
В Financial Times рассказали, как Россия спасается от санкций
16:21 15.02.2019
Мюнхенську конференцію почали з дискусії про "Північний Потік-2"
Все новости страны
Румыния Румыния
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
14:01 12.02.2019
В Румунії розкритикували ідею розміщення нових ядерних ракет у Європі
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
Все новости страны
Турция Турция
12:21 15.02.2019
На востоке Турции проходят крупные международные учения
16:41 14.02.2019
Турция рассматривает альтернативу российской системе С-400
09:21 14.02.2019
В Сочи 14 февраля состоится четвертый трехсторонний саммит президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии
11:41 12.02.2019
У Туреччині видали ордери на арешт 1112 підозрюваних у зв'язках з Гюленом
Все новости страны
Украина Украина
20:01 15.02.2019
Окупанти заарештували одного з кримських татар на два місяці
19:41 15.02.2019
Україна з третьої спроби продала заарештований російський Boeing
19:01 15.02.2019
Крокодила уговаривать стать вегетарианцем бесполезно - капитан 1-го ранга ВМС США о переговорах с Путиным
18:41 15.02.2019
Євросоюз розглядає тільки персональні санкції через Азовську кризу
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс