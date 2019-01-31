Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ має бути забезпечений вільний, безпечний та безперешкодний доступ по всій території України, включаючи територію Криму та вздовж українсько-російського державного кордону.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"СММ продовжує залишатися позбавленою свободи безпечного, безумовного та безперешкодного пересування по всій Україні, включаючи Крим і уздовж українсько-російського державного кордону", - висловили стурбованість в делегації ЄС в ОБСЄ.

Крім того, СММ досі позбавлена повного доступу до трьох районів розмежування на Донбасі, а також можливості пересування певними дорогами, які раніше були визначені як важливі для ефективного моніторингу Місією.

"Систематична відмова у доступі до певних прикордонних територій та прибережної лінії на схід від Маріуполя викликає стурбованість з приводу того, що приховується від СММ", - зазначається в заяві Євросоюзу.