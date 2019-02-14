Конгрес США пропонує збільшити допомогу Україні на $75 млн

21:01 14.02.2019 0 комментариев Украина

Конгрес США пропонує збільшити на $75 мільйонів кошторис допомоги, що надається Україні у бюджеті 2019 року.

Про це повідомляє посольство Україна в США на своїй сторінці у Facebook, передає Європейська Правда.

У Конгресі США представлено узгоджений Сенатом і Палатою представників проект "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік".

"Кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств визначено у сумі $445,7 млн., що на $25 млн. перевищує відповідні асигнування 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Також передбачається законодавча можливість виділення коштів під надання Україні кредитних гарантій.

Таким чином, сукупний обсяг коштів для підтримки України у 2019 бюджетному році з урахуванням $250 млн, раніше виділених Пентагону на зазначені цілі, становитиме $695,7 млн., це на $75 млн. більше, ніж було передбачено асигнуваннями 2018 року.

Нагадаємо, у Сенаті США представили законопроект, який передбачає посилення санкцій проти Росії, в тому числі й за агресію у Керченській протоці.



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