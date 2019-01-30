Круизное сообщение на Черном море между портами России, непризнанной Абхазии и оккупированного Крыма планируется запустить в следующем году.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Черноморские круизы" (оператор т\х "Князь Владимир") в четверг, 14 февраля, передает Интерфакс.

"В рамках проведения Российского инвестиционного форума-2019 в Сочи состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве между государственной компанией "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы". Целью соглашения является организация в 2020 году регулярного круизного сообщения на Черном море между портами Республики Абхазия и Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.

Документ будет подписан в пятницу, 15 февраля.

ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило ООО "Черноморские круизы". Теплоход "Князь Владимир" курсирует в период навигации по Черноморскому побережью по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи.