Оккупированный Севастополь будет поставлять вино в торговые сети Ярославской области
|20:21 14.02.2019
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|Крым
Ярославская область и оккупированный Севастополь подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами в рамках XVIII Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Соглашение предусматривает более тесное взаимодействие с Ярославской областью, в частности, в сфере поставки продукции виноградарства и виноделия. Речь идет о поставке вин в торговые сети Ярославской области. Что касается поставки промышленных товаров, то речь идет о поставке продукции приборостроения, машиностроения, техники. Это необходимо для развития предприятий - СевАвтоДора, общественного транспорта - в этих направлениях мы взаимодействуем с Ярославской областью", - сказал так называемый "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников журналистам после подписания документа, сообщает Интерфакс.
По словам главы Ярославской области Дмитрия Миронова, продукция предприятий этого региона "уже известна в Севастополе".
"Сегодняшний подписанный план мероприятий по взаимодействию - это подтверждение тех дел, которые мы начали проводить. Есть уже положительные результаты. В течение прошлого года мы представили широкую линейку продукции промышленного сектора, АПК и фармации. Взаимодействие между регионами носит серьезный характер", - отметил Д.Миронов.
По его словам, планируется развивать и взаимодействие в сфере культуры, туризма и образования.
Ранее стороны уже заключили соглашения о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и о поставке промышленного оборудования в оккупированный Севастополь.
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