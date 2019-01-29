Міністр оборони України Степан Полторак зазначає, що в 2019 році кораблі НАТО майже щомісяця заходитимуть в українські порти.

Про це голова українського оборонного відомства сказав у Брюсселі за підсумками візиту до штаб-квартири НАТО для участі в робочій зустрічі на рівні міністрів оборони країн-членів Альянсу, передає УНІАН.

"Цього року буде значно активізовано військово-морську присутність НАТО в Чорному морі. Майже кожного місяця до українських портів будуть здійснюватись заходи кораблів як постійних морських угруповань НАТО, так і ключових союзників, в тому числі для того, щоби проводити сумісні навчання з Військово-морськими силами України для підвищення спроможності наших ВМС", - наголосив Полторак.

Він додав, що такі кораблі будуть заходити в українські порти як групами, так і окремо.

"Вони виконують свої завдання, але я хотів би зазначити, що також ми плануємо під час заходу в Чорне море, в наші порти, використовувати їхній досвід, їх присутність для проведення сумісних навчань для того, щоб ми могли підвищити спроможність наших військово-морських сил", - підкреслив він.

"НАТО жорстко вимагає від Росії звільнити наших військовополонених, наших моряків і засуджує агресію Росії в Керченській протоці", - додав міністр.

Як повідомлялося раніше, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що Альянс вивчає можливість посилення своєї присутності у регіоні Чорного моря для підтримки України. У найближчі дні кораблі НАТО увійдуть у Чорне море для участі у військових навчаннях.



