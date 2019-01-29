У 2019 році кораблі НАТО майже щомісяця заходитимуть в українські порти
|20:01 14.02.2019
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|Украина
Міністр оборони України Степан Полторак зазначає, що в 2019 році кораблі НАТО майже щомісяця заходитимуть в українські порти.
Про це голова українського оборонного відомства сказав у Брюсселі за підсумками візиту до штаб-квартири НАТО для участі в робочій зустрічі на рівні міністрів оборони країн-членів Альянсу, передає УНІАН.
"Цього року буде значно активізовано військово-морську присутність НАТО в Чорному морі. Майже кожного місяця до українських портів будуть здійснюватись заходи кораблів як постійних морських угруповань НАТО, так і ключових союзників, в тому числі для того, щоби проводити сумісні навчання з Військово-морськими силами України для підвищення спроможності наших ВМС", - наголосив Полторак.
Він додав, що такі кораблі будуть заходити в українські порти як групами, так і окремо.
"Вони виконують свої завдання, але я хотів би зазначити, що також ми плануємо під час заходу в Чорне море, в наші порти, використовувати їхній досвід, їх присутність для проведення сумісних навчань для того, щоб ми могли підвищити спроможність наших військово-морських сил", - підкреслив він.
"НАТО жорстко вимагає від Росії звільнити наших військовополонених, наших моряків і засуджує агресію Росії в Керченській протоці", - додав міністр.
Як повідомлялося раніше, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що Альянс вивчає можливість посилення своєї присутності у регіоні Чорного моря для підтримки України. У найближчі дні кораблі НАТО увійдуть у Чорне море для участі у військових навчаннях.
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