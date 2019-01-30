Российские заводы в прошлом году предоставили аграриям оккупированного Крыма по льготной программе сельхозтехнику на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Об этом сообщил замдиректора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин, принявший участие в церемонии открытия и деловой программе седьмой специализированной аграрной выставки «АгроЭкспоКрым» в аннексированной Ялте, передает Крым Информ.

«В 2018 году российские производители поставили в Крым сельхозтехники на общую сумму свыше 1 млрд рублей на льготных условиях. Уверен, что обновление машинно-тракторного парка региона российской сельхозтехникой окажет существенное положительное влияние на развитие производства и экспорта сельскохозяйственной продукции в Крыму, позволит выполнить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в майском указе», – цитирует Максимкина PR-служба ассоциации «Росспецмаш».

Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования (ассоциация «Росспецмаш») – некоммерческая организация, которая объединяет 192 предприятия: производителей сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники, пищевого оборудования, компонентов, прицепов и полуприцепов.