Президент Сирии Башар Асад подтвердил своё участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме, который оккупанты планируют провести 17-20 апреля.

Об этом журналистам сообщил "сопредседатель фонда" «ЯМЭФ» Андрей Назаров, сообщает Крым Информ.

По его словам, организаторы планируют, что на юбилейный форум прибудет более трех тысяч участников более чем из ста стран мира. «И конечно, это традиционные наши друзья и партнеры, которые были на прежних форумах, но приедут и новые международные делегации», – подчеркнул Назаров.

Также организаторы ЯМЭФ ожидают представителей около 30 африканских стран, часть из которых будут представлены первыми лицами. В прошлом году, как уточнил Назаров, форум посетили представители 20 африканских стран.

Осенью прошлого года президент Сирии Башар Асад на встрече с "делегацией" оккупированного Крыма выразил желание принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме.