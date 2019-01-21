Что нужно знать о готовящихся "санкциях из ада"

19:01 14.02.2019 0 комментариев Россия

"Санкционный билль из ада" и "самый болезненный [пакет мер], когда-либо принятый" Соединенными Штатами. Так сенатор Линдси Грэм описывал новые антироссийские меры, подготовленные им еще в прошлом году.

Законопроект, о котором идет речь, был представлен 13 февраля группой законодателей США. 

ТАСС собрал все, что на их взгляд нужно знать о готовящихся санкциях.

Как готовился законопроект?

Билль Defending American Security from Kremlin Aggression Act (Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля, DASKA) разработан сенатором-демократом Робертом Менендесом и сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Этот документ представляет собой усиленную версию схожего законопроекта, который Менендес и Грэм пытались предложить в 2018 году. Однако тогда он так и не получил поддержки Конгресса, поскольку депутаты не успели его принять из-за промежуточных выборов.

Какие меры предполагает DASKA?

• Cанкции против любых сделок со вновь выпущенными суверенными облигациями РФ.

• Санкции против проектов российских госкомпаний энергетического сектора за пределами страны, а также в отношении инвестиций в проекты РФ по сжиженному природному газу за пределами российской территории.

• Ограничения в отношении российского кибернетического сектора, а также российских банков, которые американские законодатели связывают с поддержкой деятельности по вмешательству в предвыборные кампании за рубежом.

• Санкции в отношении 24 агентов ФСБ, которые считаются "замешанными в нападении в Керченском проливе", а также санкции в отношении судостроительного сектора России.

Что помимо санкций предусмотрено законопроектом?

1. Механизм, усложняющий выход Штатов из Североатлантического альянса (о возможности таких действий неоднократно говорил Дональд Трамп). После принятия законопроекта для выхода США из НАТО потребуется согласие двух третей Сената. В противном случае США не смогут выйти из альянса, которому Сенат выражает свою поддержку. Кроме того, в документе оговариваются меры, направленные на упрощение процедур передачи Вашингтоном вооружений странам, входящим в НАТО, а также на снижение их зависимости от продукции из России.

2. Также сенаторы потребуют от администрации США предоставить отчет о финансовых активах российского президента Владимира Путина и доклад о расследовании убийства Бориса Немцова.

Какова вероятность, что эти санкции примут?

Достаточно высокая. По словам сенатора Бена Кардина, сейчас "имеется решительная поддержка со стороны обеих партий в Палате представителей и Сенате в отношении того, чтобы изолировать Россию".

"В прошлый раз, когда мы занимались законопроектом по санкциям против России — CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), он получил поддержку подавляющего большинства, президент подписал его. Поддержка была почти единогласной в Палате представителей и Сенате", — отметил парламентарий.

Бывший сотрудник Министерства финансов США Брайен О'Тул, который участвовал в разработке санкций во время работы администрации 44-го президента США Барака Обамы, считает, что указанный законопроект может быть принят лишь при смягчении некоторых формулировок, касающихся мер в отношении энергетического сектора РФ.

"Но, думаю, сейчас есть склонность к тому, чтобы сердиться на Россию, и не только со стороны демократов", — сказал он.

Противодействовать принятию законопроекта могут и ряд западных энергетических компаний, которые заинтересованы в деловых связях с РФ.

Как на новые санкции отреагировали в России?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки американских законодателей ввести санкции против российских энергопроектов и банков граничат с рэкетом. "Правительством уже разработан и принят ряд эффективных мер, чтобы захеджироваться от таких рэкетирских нападок возможных", — добавил он.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал новые санкции безумными и бездумными. По его словам, тотальная гегемония является последним и единственным инструментом Вашингтона.

В Центральном банке предположили, что эффект от новых санкций будет меньшим, чем от введенных ранее. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что совместно с ЦБ была создана достаточная база для реагирования на такие ограничения. По его словам, правительство России допускает возможность господдержки банков в случае новых санкций.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что санкции Вашингтона в долгосрочной перспективе навредят самим США.

Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает, что возможные новые санкции США коснутся крупнейших российских банков.

Анонсирование новых санкций уже как-то отразилось на России?

Да, российский фондовый рынок открылся падением, а рубль подешевел к доллару и евро на новостях о подготовке новых ограничений.



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