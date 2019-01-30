На базе Керченского металлургического завода оккупанты планируют заняться выпуском продукции для нефтегазовой отрасли
|18:41 14.02.2019
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|Крым
Сборочное производство по разработке и изготовлению узлов и компонентов для нефтегазовой отрасли планируется создать на базе захваченного оккупантамии Керченского металлургического завода.
Соглашение о взаимодействии завода и ООО "Энергомаш" подписали в четверг, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает ТАСС.
"Совместная рабочая группа займется вопросами создания на базе Керченского металлургического завода сборочного производства по разработке и изготовлению узлов и компонентов для нефтегазовой отрасли", - говорится в сообщении.
В частности, планируется организация сборки газо- и нефтеперекачивающих агрегатов, турбокомпрессоров, газогенераторов мощностью в 1 МВт, дизельных двигателей, а также реализация совместного инвестиционного проекта, расширение литейного производства и видов продукции, выпускаемой заводом.
Керченский завод специализируется на производстве стрелочных переводов, стальной эмалированной посуды, пластмассовых и резинотехнических изделий для железнодорожного транспорта.
Мощности завода позволяют производить в год до 4, 3 тыс. комплектов стрелочных переводов, 30 тыс. тонн чугунного и стального литья, 25 тыс. тонн посуды.
ООО "Энергомаш" расположено в Тульской области и занимается изготовлением газомоторных компрессоров, турбокомпрессоров и запасных частей к ним.
Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс".
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