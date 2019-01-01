НАТО розглядає посилення присутності в Чорноморському регіоні - Столтенберг

17:41 14.02.2019 0 комментариев

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі вивчають питання про можливе збільшення присутності в регіоні Чорного моря.

"Ми вивчаємо, чи можемо ми і надалі нарощувати нашу присутність у Чорному морі", - сказав генсек у четвер після наради міністрів оборони країн НАТО, повідомляє  Інтерфакс-Україна.

Таку заяву Є.Столтенберг зробив, кажучи про те, що в Альянсі розглядають можливість посилення підтримки України. "Через кілька днів кораблі НАТО в Чорному морі візьмуть участь у навчаннях", - нагадав генсек.

За його словами, НАТО в рамках підтримки України вже значно наростила присутність в морі, повітрі та на землі в регіоні Чорного моря.



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