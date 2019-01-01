НАТО розглядає посилення присутності в Чорноморському регіоні - Столтенберг
|17:41 14.02.2019
|0 комментариев
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі вивчають питання про можливе збільшення присутності в регіоні Чорного моря.
"Ми вивчаємо, чи можемо ми і надалі нарощувати нашу присутність у Чорному морі", - сказав генсек у четвер після наради міністрів оборони країн НАТО, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Таку заяву Є.Столтенберг зробив, кажучи про те, що в Альянсі розглядають можливість посилення підтримки України. "Через кілька днів кораблі НАТО в Чорному морі візьмуть участь у навчаннях", - нагадав генсек.
За його словами, НАТО в рамках підтримки України вже значно наростила присутність в морі, повітрі та на землі в регіоні Чорного моря.
Ещё на эту тему:
20:21 23.01.2019
НАТО непокоїть нарощування військового потенціалу РФ у Чорному морі
НАТО непокоїть нарощування військового потенціалу РФ у Чорному морі
18:52 30.10.2018
Постоянная группа по противодействию минной опасности НАТО начала подготовку к учениям в Черном море / Фото
Постоянная группа по противодействию минной опасности НАТО начала подготовку к учениям в Черном море / Фото
11:42 13.07.2018
МИД России: " У России в Германии бизнес, а у США военные базы"
МИД России: " У России в Германии бизнес, а у США военные базы"
13:27 12.07.2018
НАТО планирует расширить военное присутствие в Черноморском регионе
НАТО планирует расширить военное присутствие в Черноморском регионе
19:06 06.06.2018
РФ нарушает военный баланс на Черном море — НАТО
РФ нарушает военный баланс на Черном море — НАТО
21:06 15.12.2017
Российский ВМФ угрожает подводным кабелям стран Запада, - НАТО
Российский ВМФ угрожает подводным кабелям стран Запада, - НАТО
09:46 23.10.2017
В ближайшие 2-3 года контингент ВС США в Европе будет составлять около 30 тыс. военнослужащих
В ближайшие 2-3 года контингент ВС США в Европе будет составлять около 30 тыс. военнослужащих
21:10 09.10.2017
НАТО увеличивает силы в Черном море, чтобы противостоять растущему присутствию России
НАТО увеличивает силы в Черном море, чтобы противостоять растущему присутствию России
23:20 02.03.2017
Источник сообщил об активизации полетов дронов НАТО у границ Крыма
Источник сообщил об активизации полетов дронов НАТО у границ Крыма