Міністри оборони країн НАТО у четвер провели зустріч за участю міністра оборони України Степана Полторака, під час якої представники альянсу висловили підтримку Києву в ситуації навколо Азовського моря, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Країни НАТО висловили рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, які були захоплені в листопаді", - сказав Є.Столтенберг на підсумковій прес-конференції після дводенних переговорів між представниками Міноборони країн НАТО, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Російські прикордонники 25 листопада ц.р. із застосуванням зброї затримали в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час цього затримання дістали поранення.

24 українських моряків заарештували. ФСБ РФ пред'явила їм обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи загрози його застосування" (ч. 3 ст. 322 КК РФ).

Київ заявив, що затримані моряки – військовополонені - і вимагає їх негайного звільнення.