Велика Британія пропонуватиме Україні допомогу, підтримуватиме з нею діалог, а також заохочуватиме всіх своїх союзників допомагати Україні конкретними справами, заявив державний секретар із питань оборони Великої Британії Гевін Вільямсон.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, про це Г.Вільямсон заявив у четвер, 14 лютого, під час робочої зустрічі з головою українського зовнішньополітичного відомства Степаном Полтораком у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами українського міністра, під час діалогу сторони обмінялися думками, що стосуються спільної безпеки.

"Крім цього, ми обговорили основні питання, які стосуються оборонної реформи Міністерства оборони України, що відбувається за підтримки НАТО... Україні потрібно рухатися вперед, і ми робимо важливі кроки до того, щоб стати повноцінним членом Альянсу", - зазначив С.Полторак.