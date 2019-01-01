Турция рассматривает альтернативу российской системе С-400
|16:41 14.02.2019
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|Турция
Турция в качестве альтернативы российским ракетно-зенитным комплексам C-400 обсуждает с Францией и Италией возможность приобретения системы противовоздушной обороны ASTER 30 SAMP/T.
Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает РБК со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга, передает военное.рф.
По его словам, в настоящий момент идет диалог Анкары с Вашингтоном по вопросам противоракетной и противовоздушной обороны.
"Проводятся контакты между Турцией и другими странами НАТО, в частности Францией и Италией, по приобретению альтернативной французской системы ПВО SAMP/T", – сказал Столтенберг. При этом генсек отметил, что каждая страна альянса может самостоятельно решать, какие виды вооружения приобретать.
В декабре 2018 года Госдепартамент США санкционировал потенциальную продажуТурции ЗРК MIM-104E "Пэтриот" на сумму 3,5 млрд долларов. Тогда в Москве заявили, что возможные контракт Анкары с Вашингтоном не повлияет на ранее заключенное соглашение с Москвой на поставку системы С-400.
Напомним, что осенью 2017 года Турция заключила с Россией соглашение стоимостью 2,5 млрд долларов на поставку комплексов С-400, несмотря на протесты союзников по блоку НАТО. Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил, что развертывание российских комплексов начнется в октябре 2019 года.
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