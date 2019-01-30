Пограничное управления ФСБ по оккупированному Крыму получило новый катер на воздушной подушке «Хивус».

Церемония поднятия флага прошла сегодня в оккупированном Армянске, передает корреспондент Крым Информа.

Это уже второй катер проекта А-8 «Хивус». Экипаж состоит из двух человек, также есть возможность перевозить на борту пограничный наряд численностью до восьми человек. Автономность катера позволяет нести службу до трех суток.

«Таких катеров на нашем участке два. В будущем планируется поступление таких же катеров на другие участки, которые мы охраняем», – отметил Знаменский и добавил, что изготавливаются такие катера в Нижнем Новгороде.



Примечание от BlackSeaNews:

Судостроительная компания «АЭРОХОД» специализируется на разработке и производстве амфибийных судов на воздушной подушке (СВП). Обеспечение круглогодичных перевозок в северных районах с использованием СВП является приоритетным направлением работы предприятия. В течение последних 19-ти лет компанией разработаны, сертифицированы и серийно строятся амфибийные суда на воздушной подушке (СВП) проектов А5, А8, А20, А25, А32 и А48 вместимостью от 6 до 50 человек.

На сегодня в эксплуатации находятся около 900 единиц СВП данных типов. География поставок охватывает практически всю территорию России.

Экспортные поставки включают такие страны, как Финляндия, Швеция, Южная Корея, ОАЭ, Индия, Китай.

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