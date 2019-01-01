Пункт пропуска «Орловка» на украинско-румынской паромной переправе готов к работе

16:01 14.02.2019 0 комментариев Украина

Государственная пограничная служба Украины совместно с представителями взаимодействующих служб проверили возможность открытия международного пункта пропуска в виде паромной переправы через украинско-румынскую границу «Орловка» (Одесская область) и вынесли положительное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, передают Порты Украины.

«По результатам детального обследования всех составляющих, необходимых для выполнения функций, возложенных на Госпогранслужбу и другие ведомства, члены комиссии подписали положительное заключение», — указала пресс-служба.

Согласно сообщению, международный пункт пропуска будет функционировать круглосуточно. На пароме, помимо автотранспорта, смогут пересекать границу и пешеходы. В пункте пропуска будет осуществляться пограничный, таможенный, фитосанитарный, ветеринарный и другие виды государственного контроля.

Пресс-служба напомнила, что открытие паромной переправы через украинско-румынскую границу между населенными пунктами Орловка (Украина) и Исакча (Румыния) осуществляется в рамках соглашения между правительствами Украины и Румынии, заключенного в 2015 году.

«Фактически подписание межведомственной комиссией положительного заключения является важным шагом и основанием для разрешения на открытие Кабинетом министров Украины вышеуказанного пункта пропуска», — подытожили в ведомстве.

По словам заместителя министра инфраструктуры Виктора Довганя, паромная переправа Орловка — Исакча может быть введена в эксплуатацию до конца 2019 года. Сроки завершения строительства и запуска неоднократно переносились по причине затягивания с выдачей разрешительных документов властями Румынии. В связи с этим румынский инвестор Navrom Bac отставал в работах на четыре-пять месяцев.

Строительство паромной переправы Орловка — Исакча стартовало осенью 2015 года. В проект входят дорога общего назначения, складской комплекс, существующая дамба, причальное сооружение, площадка отстоя и ожидания автотранспорта и другие объекты. Объекты переправы строятся на самом узком участке Дуная — расстояние между украинским и румынским берегами составляет порядка 900 метров. Планируется, что переправу будут обслуживать четыре парома с осадкой 1,5 метра.

Паромная переправа позволит автотранспорту экономить несколько часов времени и избежать дополнительного транзита через территорию Молдовы.



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