14 февраля «Верховный суд» оккупированного Крыма оставил приговор фигурантам «дела 26 февраля» в силе, изменив меру пресечения Али Асанову и Мустафе Дегерменджи с домашнего ареста на условный срок.

Электронные браслеты, которые крымские татары, не снимая носили семь месяцев, сегодня были сняты.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев после «судебного заседания», передает ATR.

««Судья» ушел в совещательную комнату буквально на 5 минут, потом вышел и озвучил резолютивную часть апелляционного постановления, в котором оставил приговор в силе и отказал в апелляционных жалобах адвокатам. То есть, приговор остался прежним — 4,5 года условно», — пояснил Смедляев.

Адвокат добавил, что защита крымских татар намерена обжаловать решение «Верховного суда» Крыма в Европейском суде по правам человека.

Вместе с тем, приговор «Центрального районного суда» Симферополя вступил в «законную» силу, соответственно решение о домашнем аресте стало недействительным. С крымских татар были сняты электронные браслеты, которые они носили с июня 2018 года.

«У них остается условный приговор. Это значит, что фигуранты все равно остаются под надзором. Они должны отмечаться в соответствующих инстанциях, ходить буквально каждую неделю, как это делает сейчас Николай Семена», — добавил журналист Антон Наумлюк.