ВТБ выкупил зерновой терминал у Новороссийского морского порта
|15:25 14.02.2019
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|Россия
Банк ВТБ подписал обязывающее соглашение о покупке 100% ООО "Новороссийский зерновой терминал" у ПАО "Новороссийский морской торговый порт".
Об об этом рассказал президент-председатель правления банка Андрей Костин на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, передает Вестник Кавказа со ссылкой на Интерфакс.
Сделка проводится на рыночных условиях, уточнил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.
В сообщении НМТП и ВТБ говорится, что регулирующие органы дали разрешение на сделку. Предположительно она будет закрыта во втором квартале.
"Новороссийский зерновой терминал" занимается перевалкой зерновых и масличных культур в порту Новороссийск.
НМТП находится под контролем "Транснефти". Глава монополии Николай Токарев в декабре заявлял, что "Транснефть" рассматривает в качестве варианта партнерство по зерновому сегменту в НМТП, которое позволит повысить эффективность работы.
"Может быть, придется привлекать кого-то в партнеры и кооперироваться, например, в плане зерна. Сегодня урожаи в России хорошие, экспорт большой, и, к сожалению, очень много трейдеров на рынке зерновых. Это не способствует единой ценовой политике", - говорил Токарев.
ВТБ является владельцем 33,2% "Новороссийского комбината хлебопродуктов", владельца одного из крупнейших зерновых терминалов РФ. Контролирует "комбинат" "Объединенная зерновая компания". В ней ВТБ также является акционером, имея 50% минус одну акцию.
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