Премьер-министр Алексис Ципрас в среду, 13 февраля, призвал парламентариев к внесению изменений в Конституцию страны.

Изменения включают, среди прочего, изменения в процедуре избрания президента, расширения использования референдумов и ограничения парламентских сроков для законодателей во время дебатов о пересмотре конституции.

«Пересмотр конституции является важнейшим институциональным процессом парламентской демократии. Он отражает волю к переменам и реформам, которые выражают и оправдывают требования большинства населения», - цитируют премьера Русские Афины.

Алексис Ципрас добавил, что следующие изменения крайне важны для будущего Греции: изменение процедуры избрания президента и роспуска парламента; установление прямых выборов президента, если парламент не сможет сделать это семью последовательными голосованиями; премьер-министр должен быть избранным депутатом, чтобы власть не передавалась «никому из технократов»; устанавливая предельное число четырехлетних парламентских сроков для каждого законодателя; внесение поправок в «презренную» статью 86, которая регулирует иммунитет министров правительства от судебного преследования; изменение церковно-государственных отношений путем явного установления нейтралитета государства и установления гражданской присяги вместо религиозной.

В частности, в отношении статьи 86 об иммунитете депутатов Ципрас сказал, что эта статья символизирует «превращение политического персонала в касту», который считает, что он «имеет право на особые привилегии и особый судебный режим по отношению ко всем другим гражданам».

Ципрас также предложил сделать его обязательным, ратифицировать каждый международный договор, который передает суверенные полномочия международным организациям путем референдума и дальнейшее расширения использования референдумов.