Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"

14:45 14.02.2019 0 комментариев Греция

Премьер-министр Алексис Ципрас в среду, 13 февраля, призвал парламентариев к внесению изменений в Конституцию страны.

Изменения включают, среди прочего, изменения в процедуре избрания президента, расширения использования референдумов и ограничения парламентских сроков для законодателей во время дебатов о пересмотре конституции. 

«Пересмотр конституции является важнейшим институциональным процессом парламентской демократии. Он отражает волю к переменам и реформам, которые выражают и оправдывают требования большинства населения», - цитируют премьера  Русские Афины.

Алексис Ципрас добавил, что следующие изменения крайне важны для будущего Греции: изменение процедуры избрания президента и роспуска парламента; установление прямых выборов президента, если парламент не сможет сделать это семью последовательными голосованиями; премьер-министр должен быть избранным депутатом, чтобы власть не передавалась «никому из технократов»; устанавливая предельное число четырехлетних парламентских сроков для каждого законодателя; внесение поправок в «презренную» статью 86, которая регулирует иммунитет министров правительства от судебного преследования; изменение церковно-государственных отношений путем явного установления нейтралитета государства и установления гражданской присяги вместо религиозной.

В частности, в отношении статьи 86 об иммунитете депутатов Ципрас сказал, что эта статья символизирует «превращение политического персонала в касту», который считает, что он «имеет право на особые привилегии и особый судебный режим по отношению ко всем другим гражданам». 

Ципрас также предложил сделать его обязательным, ратифицировать каждый международный договор, который передает суверенные полномочия международным организациям путем референдума и дальнейшее расширения использования референдумов. 



Ещё на эту тему:

20:21 05.02.2019
Парламент Греції 8 лютого ратифікує протокол про вступ Македонії до НАТО
11:43 05.02.2019
П рем'єр Греціії заручився підтримкою більшості у парламенті
19:21 31.01.2019
Греція ратифікує протокол про приєднання Македонії до НАТО ближчими днями
13:21 30.01.2019
Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу
18:41 28.01.2019
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
18:21 25.01.2019
Парламент Греції погодив назву для Македонії
21:01 24.01.2019
У Греції відклали голосування про угоду з Македонією
18:41 21.01.2019
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
11:11 15.01.2019
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
08:21 14.01.2019
Прем'єр Греції ініціює вотум довіри його урядові
18:20 11.01.2019
Угода із Македонією може знищити грецький коаліційний уряд
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.02.2019
В Азербайджані відбулося виверження грязьового вулкана
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
Все новости страны
Армения Армения
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
13:21 12.02.2019
Армения не исключает возможности оказать властям Сирии военную помощь
17:41 07.02.2019
Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
Все новости страны
Болгария Болгария
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
09:41 11.02.2019
У Болгарії вимагають відставки президента через його проросійську позицію
12:23 08.02.2019
ГРУ отруїло "новачком" болгарського постачальника зброї до України - The Insider & Bellingcat
Все новости страны
Греция Греция
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
14:41 08.02.2019
Україна пропонує Греції укласти угоди, які допоможуть повернути засуджених
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
Все новости страны
Грузия Грузия
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
15:41 11.02.2019
В Грузии пройдут учения НАТО
20:41 08.02.2019
На реализацию первой фазы строительства порта Анаклия привлечено $600 млн
Все новости страны
Молдова Молдова
12:41 14.02.2019
МЗС Молдови просить уряд відкликати посла країни в Москві
09:41 14.02.2019
Додон призвал правительство Молдовы выразить уважение России, которая не пускает к молдавским пилотам
19:41 13.02.2019
Молдова обурена тим, що її делегацію в Росії не пустили до звільнених з афганського полону пілотів
12:41 13.02.2019
Российские военнослужащие в непризнанном Приднестровье провели соревнование по ориентированию на местности
Все новости страны
Россия Россия
19:01 14.02.2019
Что нужно знать о готовящихся "санкциях из ада"
15:45 14.02.2019
Кремль вважає підготовку нових санкцій США "оскаженілою русофобією"
15:25 14.02.2019
ВТБ выкупил зерновой терминал у Новороссийского морского порта
20:21 13.02.2019
США заявили, що Росія може спробувати відкрити другий фронт у Польщі
Все новости страны
Румыния Румыния
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
14:01 12.02.2019
В Румунії розкритикували ідею розміщення нових ядерних ракет у Європі
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
Все новости страны
Турция Турция
16:41 14.02.2019
Турция рассматривает альтернативу российской системе С-400
09:21 14.02.2019
В Сочи 14 февраля состоится четвертый трехсторонний саммит президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии
11:41 12.02.2019
У Туреччині видали ордери на арешт 1112 підозрюваних у зв'язках з Гюленом
18:21 11.02.2019
Министр обороны России прибыл в Анкару по приглашению министра нацобороны Турции
Все новости страны
Украина Украина
21:01 14.02.2019
Конгрес США пропонує збільшити допомогу Україні на $75 млн
20:41 14.02.2019
Маршрут круизного т\х "Князь Владимир" соединит порты России, непризнанной Абхазии и оккупированного Крыма
20:21 14.02.2019
Оккупированный Севастополь будет поставлять вино в торговые сети Ярославской области
20:01 14.02.2019
У 2019 році кораблі НАТО майже щомісяця заходитимуть в українські порти
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс