Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
|14:45 14.02.2019
|0 комментариев
|Греция
Премьер-министр Алексис Ципрас в среду, 13 февраля, призвал парламентариев к внесению изменений в Конституцию страны.
Изменения включают, среди прочего, изменения в процедуре избрания президента, расширения использования референдумов и ограничения парламентских сроков для законодателей во время дебатов о пересмотре конституции.
«Пересмотр конституции является важнейшим институциональным процессом парламентской демократии. Он отражает волю к переменам и реформам, которые выражают и оправдывают требования большинства населения», - цитируют премьера Русские Афины.
Алексис Ципрас добавил, что следующие изменения крайне важны для будущего Греции: изменение процедуры избрания президента и роспуска парламента; установление прямых выборов президента, если парламент не сможет сделать это семью последовательными голосованиями; премьер-министр должен быть избранным депутатом, чтобы власть не передавалась «никому из технократов»; устанавливая предельное число четырехлетних парламентских сроков для каждого законодателя; внесение поправок в «презренную» статью 86, которая регулирует иммунитет министров правительства от судебного преследования; изменение церковно-государственных отношений путем явного установления нейтралитета государства и установления гражданской присяги вместо религиозной.
В частности, в отношении статьи 86 об иммунитете депутатов Ципрас сказал, что эта статья символизирует «превращение политического персонала в касту», который считает, что он «имеет право на особые привилегии и особый судебный режим по отношению ко всем другим гражданам».
Ципрас также предложил сделать его обязательным, ратифицировать каждый международный договор, который передает суверенные полномочия международным организациям путем референдума и дальнейшее расширения использования референдумов.
Ещё на эту тему:
П рем'єр Греціії заручився підтримкою більшості у парламенті
Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
Парламент Греції погодив назву для Македонії
У Греції відклали голосування про угоду з Македонією
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
Прем'єр Греції ініціює вотум довіри його урядові
Угода із Македонією може знищити грецький коаліційний уряд