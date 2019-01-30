Полиция АР Крым открыла дело из-за незаконных обысков крымских татар

14:25 14.02.2019 0 комментариев Крым

Нацполиция АР Крым открыла уголовное производство по факту обыска в домах крымских татар, которые российские силовики провели утром 14 февраля.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции. Санкция статьи, по которой открыли производство предусматривает лишение свободы до пяти лет, передает ZN,UA.

"По данным фактам начато уголовное производство по признакам преступления ч.2. ст.162 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено лишение свободы до пяти лет. Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется прокуратурой АР Крым", - сообщили в полиции.

Правоохранители напомнили, что в течение прошлого года из-за незаконных обысков крымских татар правоохранители открыли 27 уголовных производств. При этом в 10 делах полиция объявила подозрение установленным лицам, которых объявили в розыск.

Напомним, утром, 14 февраля, российские силовики провели очередные обыски в домах крымских татар. Обыски проводились у Эмирусеиновых, Абдулганиевых и Абхаирова в пгт Октябрьское и селе Амурское (Красногвардейский район) в аннексированном Крыму. В ходе обысков матери Арсена Абхаирова стало плохо. Женщине вызвали  "скорую", но врачей к ней не пропустили.

Позже силовики увезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова в управление ФСБ. Всех троих подозревают в якобы "терроризме и экстремизме". На всех троих возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Активисты связывают обыски и задержания с очередной попыткой оккупантов запугать несогласных с незаконными аннексией украинского полуострова и преследованием крымских татар.



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