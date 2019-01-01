Общий объем инвестиций по соглашениям, которые Крым планирует заключить в рамках российского форума в Сочи, составит около 6 млрд рублей.

Об этом сообщила "министр экономического развития" окупированного Крыма Людмила Бланк, передает Крыминформ.

«Мы планируем подписать несколько соглашений инвестиционного характера. Все проекты предполагают значительное вложение инвестиций – порядка 6 млрд рублей и создание рабочих мест, естественно. Считаю, что это будет толчок к развитию Крыма», – сказала Бланк.

Она уточнила, что речь, в частности, идет о соглашениях по строительству логистического комплекса и на базе него агропромышленного парка в Симферопольском районе, завода алюминиевых профилей с собственным центром обучения и технопарком, а также проекте по переработке зерновых в районе порта в Феодосии.

"Министр" также "оценила" крымскую площадку, представленную на форуме. "У нас представлены успешные проекты, которые привлекают внимание и показывают, что Крым развивается и интересен для инвесторов. Также предлагаются ряд инвестиционных площадок, которые требуют вложений и на которых мы предлагаем реализовывать новые инвестиционные проекты".

Ранее "министр курортов и туризма" оккупированного Крыма Вадим Волченко сообщил, что на сочинском форуме Крым представит проект строительства автокемпинга на 500 мест в поселке Оленевка на западном побережье аннексированного Россией полуострова.