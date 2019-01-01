Военнопленный моряк Владимир Терещенко заявил под протокол, что является военнопленным и требует применения к нему норм Женевской конвенции, а такжетребует вернуть военную форму и знаки различия.

Об этом адвокат Анастасия Георгиевская сообщила на своей странице в Facebook, передает Черноморская безопасность.

«Была в среду (13 февраля) на следственных действиях с Владимиром Терещенко. Личные сведения он сообщил в объеме, предусмотренном ст. 17 Третьей Женевской Конвенции. Отдельно было сделано заявление, что Владимир не признает вину, что он является военнопленным и требует применения ко нему положений Женевской Конвенции. Он также заявил требование освободить его из-под стражи, вернуть военную форму и знаки различия», - сообщила адвокат.

Анастасия Георгиевская отмечает, что указали следствию о летней травме Владимира, повлешей сотрясение мозга, поскольку «в условиях СИЗО у него начались головные боли, он раз шесть уже обращался к врачу», но, по словам Владимира, ему «давали таблетку», но он не знает, что за лекарство и «обследования не провели». И теперь, ввиду полной бесперспективности этих обращений, как решил Владимир Терещнко, больше не пишет таких заявлений.

Адвокат настояла на составлении заявления на медосмотр.

«Еще сказал, что если первые несколько недель он писал во всех обращениях к руководству СИЗО «от военнопленного Терещенко В.А.», то теперь такие заявления не принимают, заставляют переписывать «по форме» - «содержащийся в СИЗО и т/д», слово военнопленный присутствовать не должно», - отмечает адвокат.

«Он в отремонтированной теплой камере, но она просто крошечная, меньше 8 метров . С сокамерником отношения, как он казал «отличные», - тот относится к Володе примерно как к сыну, все время что-то вкусное готовит. Сейчас Володя по его просьбе учит с ним украинский язык. А еще с помощью сокамерника Володя выбрил себе на затылке герб Украины и теперь шокирует этим персонал СИЗО», - добавила Георгиевская.