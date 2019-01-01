ФСБ отказалась передать раненых военнопленных украинских моряков на лечение
|13:21 14.02.2019
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|Крым
Федеральная служба безопасности России отказалась удовлетворить ходатайство о передаче Украине или любой другой стране трех украинских моряков, раненых при задержании в Керченском проливе, для обследования и лечения.
Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат одного из арестованных украинцев Сергей Бадамшин, передает Информационное Сопротивление.
По его словам, сторона защиты просила соответствующего разрешения для Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко.
«Сейчас решается вопрос об обследовании раненых в гражданских медицинских учреждениях города Москвы», - добавил адвокат.
Ранее группа "ИС" сообщала, что состояние раненых украинских моряков вызывает серьезную озабоченность.
"Ми запитуємо допомогу в розбудові інфраструктури наших Військово-морських сил, баз, корабельного складу, антикорабельних засобів. Розвідка, радари, обмін інформацією - все, що військові мають запитати в інших країн щодо військової допомоги", - пояснив дипломат.
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