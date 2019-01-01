Федеральная служба безопасности России отказалась удовлетворить ходатайство о передаче Украине или любой другой стране трех украинских моряков, раненых при задержании в Керченском проливе, для обследования и лечения.

Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат одного из арестованных украинцев Сергей Бадамшин, передает Информационное Сопротивление.



По его словам, сторона защиты просила соответствующего разрешения для Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко.



«Сейчас решается вопрос об обследовании раненых в гражданских медицинских учреждениях города Москвы», - добавил адвокат.

Ранее группа "ИС" сообщала, что состояние раненых украинских моряков вызывает серьезную озабоченность.

"Ми запитуємо допомогу в розбудові інфраструктури наших Військово-морських сил, баз, корабельного складу, антикорабельних засобів. Розвідка, радари, обмін інформацією - все, що військові мають запитати в інших країн щодо військової допомоги", - пояснив дипломат.