Київ запропонував НАТО створити окремий пакет допомоги ВМСУ

13:01 14.02.2019 0 комментариев Украина

Київ запропонував НАТО створити окремий пакет допомоги Військово-морським силам України. 

Про це повідомив постійний представник України в НАТО Вадим Пристайко на полях зустрічі міністрів оборони Альянсу у Брюсселі, передає Європейська правда.

"У нас є так званий пакет допомоги, в якому є різні механізми, зокрема трастові фонди. Одна із ідей - допомогу нашому військово-морському флоту сформувати в один пакет, щоб побачити, які є потреби і які є можливості допомогти, щоб кожна країна могла знайти свою нішу", - сказав дипломат.

Україна передала Альянсу запит щодо підтримки в Чорному морі перед зустріччю міністрів оборони 13-14 лютого, зазначив він.

"Наш офіційний запит вже надійшов до Альянсу. Він узгоджений з нашими Збройними силами, переданий всім членам Альянсу вже. На момент прибуття міністрів у них є наші прохання, наші запити. Ми працюємо над тим, щоб ці заходи були реалізовані", - розповів Пристайко.

За його словами, запит, зокрема, містить прохання фінансової, політичної та демонстративної підтримки (тобто присутності у Чорному морі), а також організації спільних навчань.

Міністр оборони України Степан Полторак під час неформального засідання з колегами з НАТО 14 лютого, крім окреслення необхідної Україні допомоги, має пояснити їм, "на що витрачається підтримка, кошти, зусилля членів Альянсу".

"Вони сподіваються, що ми скористаємося цим часом, який вони, умовно, купують для нас, і проведемо реформи", - сказав постійний представник України в НАТО, зазначивши, що йтиметься, зокрема, про стан виконання Україною нового закону про національну безпеку.



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