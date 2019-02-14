Трибунал на місці: військовий з США жорстко висловився про ідею переговорів з Путіним

12:21 14.02.2019 0 комментариев Украина

Україна не повинна домовлятися з Росією, з огляду на попередній досвід з провальними домовленостями, які стосувалися здачі ядерної зброї в обмін на збереження територіальних кордонів.

На цьому в інтерв'ю "Апострофу" наполягає екс-представник НАТО в Росії Гаррі Табах.

"Я не політолог, який міг би передбачити ймовірний сценарій. Я більше - артилерист, який, якщо стріляє, то повинен потрапити. Я знаю, що в минулому Україна вже домовлялася з Росією і сподівалася на неї більше, ніж на будь-кого іншого, вважаючи її братською країною, яка ніколи не зрадить. Це сталося і коли Україна здала ядерну зброю Росії, під гарантію США, Європи і самої РФ зберегти її межі. І ось цей ваш братський народ і братська країна вдарили вас в спину ножем. Був же був договір, і ви ще раз хочете домовитися?!" - каже він.

За його словами, "з крокодилами домовитися не можна".
 
"Я, як військова людина, вже вдруге з такими людьми не став би домовлятися. Якщо вже хтось дезертирував або був зрадником, то вже трибунал на місці. Але політики є політики, дипломати є дипломати, і вони все-таки впевнені в тому, що можна домовитися ще раз. Я вважаю, що з крокодилами домовитися не можна. Ви можете сидіти біля болота, умовляти крокодила стати вегетаріанцем, тому що це корисно для його здоров'я, все жаби будуть живі, але він буде лежати там і вас слухати доти, поки вас не з'їсть", - додає Табах.

Нагадаєм, раніше офіцер США розповів про плани НАТО у Чорному морі.



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