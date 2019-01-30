У селищі Октябрське Красногвардійського району окупованого Криму пройшли обшуки у будинках кримських татар.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook, передає Укрінформ.

"Обшуки в будинку Емірусеїнова Решата та його сина Рустема - вул. Робоча, 125. У будинку Арсена Абхаїрова - вул. Абденнанова, 15. І в будинку Абдулганієва Іззета та його сина Ескендера - вул.Заводська, 16", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають правозахисники, стало відомо, що на всіх трьох порушено кримінальні справи за підозрою в організації та участі у діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Повідомляється, що Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова та Рустема Емірусеїнова, сина Решата Емірусеїнова, відвезли в управління ФСБ.

Як повідомляє "Кримська солідарність", Решат Емірусеїнов - активний учасник кримськотатарського руху. У серпні 2017 року пішов з одиночним пікетом на підтримку Сервера Караметова, на його плакаті було написано: "Путін, наші діти не терористи і не екстремісти". Пізніше став відвідувати зустрічі "Кримської солідарності", "в ході яких відкрито виступав з позицією незгоди з тиском на кримських татар у Криму".