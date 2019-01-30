ФСБшники після обшуків затримали трьох кримських татар
|12:01 14.02.2019
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|Крым
У селищі Октябрське Красногвардійського району окупованого Криму пройшли обшуки у будинках кримських татар.
Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook, передає Укрінформ.
"Обшуки в будинку Емірусеїнова Решата та його сина Рустема - вул. Робоча, 125. У будинку Арсена Абхаїрова - вул. Абденнанова, 15. І в будинку Абдулганієва Іззета та його сина Ескендера - вул.Заводська, 16", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають правозахисники, стало відомо, що на всіх трьох порушено кримінальні справи за підозрою в організації та участі у діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
Повідомляється, що Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова та Рустема Емірусеїнова, сина Решата Емірусеїнова, відвезли в управління ФСБ.
Як повідомляє "Кримська солідарність", Решат Емірусеїнов - активний учасник кримськотатарського руху. У серпні 2017 року пішов з одиночним пікетом на підтримку Сервера Караметова, на його плакаті було написано: "Путін, наші діти не терористи і не екстремісти". Пізніше став відвідувати зустрічі "Кримської солідарності", "в ході яких відкрито виступав з позицією незгоди з тиском на кримських татар у Криму".
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