МЗС Молдови просить уряд відкликати посла країни в Москві

12:41 14.02.2019 0 комментариев Молдова

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови направило уряду запит про відкликання Андрія Негуци з посади посла Молдови в Росії.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Newsmaker.

У МЗС не повідомили причин відкликання Андрія Негуци з посади посла, але відзначили, що це точно не пов'язано з ситуацією з молдавськими льотчиками, яких звільнили з полону в Афганістані і які зараз перебувають у Москві.

Рішення про відкликання посла має прийняти уряд на черговому засіданні. Після цього указ про відставку дипломата повинен підписати президент.

Радник президента Ігоря Додона із зовнішньої політики Аурел Чокой розповів, що йому нічого не відомо про пропозицію МЗС відкликати Негуцу з посади посла. Однак він повідомив, що зараз дипломат знаходиться в Кишиневі, оскільки його викликали для консультацій.

Чокой підкреслив, що призначення і відкликання послів — прерогатива глави держави. Тому, продовжив він, без схвалення президента посла Молдови в Росії не можна зняти з посади.

Нагадаєм, що в той же час Додон закликав уряд Молдови висловити повагу Росії, яка не пускає до молдавських пілотам.



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