Оккупанты готовят закон об изъятии частных предприятий в Севастополе

11:41 14.02.2019 0 комментариев Крым

Так называемое "правительство" Дмитрия Овсянникова готовит изменения в городской закон о земельных отношениях. Чиновники хотят расширить список оснований для изъятия у частных лиц участков земли, арендованных у государства. 

На деле это упрощенный вариант отъема частного бизнеса, хоть и с компенсацией. "Власти" прописали даже пункт, которым сняли с себя обязанность что-то перестраивать на изъятой земле.

Речь идет о внесении изменений в местный закон №46 «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений (…)».  Этим документом чиновники хотят расширить перечень оснований, по которым они смогут изымать земли, сообщил Примечаниям "уполномоченный по защите прав предпринимателей" города Тимофей Смирнов. 

При этом речь идет об участках, находящихся не в частной собственности, а в собственности государства или муниципалитета.

Чиновники ДИЗО хотят получить возможность изымать участки для строительства, реконструкции и обустройства (это новое, добавленное в законопроект слово) не только объектов здравоохранения и образования, которые были прописаны в законе ранее — но и объектов социальной инфраструктуры (учреждений и предприятий обслуживания в сфере торговли и услуг, спорта, бытового обслуживания), а также территорий общего пользования.

При этом свободные земли, не обремененные дополнительными правоустанавливающими документами, новый правительственный законопроект не затрагивает. Их не надо изымать – бери и строй свои "социально значимые объекты".

В проекте закона речь идет именно о тех землях, которые надо отбирать. У которых есть правообладатель: будь то арендатор или же, например, управляющий по договору бессрочного пользования.

"Согласитесь, никто не будет брать землю в аренду просто так. Конечно, там что-то будет возводиться. Кто-то построит на участке магазин, кто-то рынок, кафе, торговый центр, кто-то завод или швейную фабрику. И в один прекрасный день к тебе придут из правительства и в ультимативной форме скажут, что ты должен свой бизнес отдать. И им даже не надо будет сносить и перестраивать: слово «обустройство», которое возникло в новом законопроекте ДИЗО, избавляет чиновников от необходимости заниматься какой-либо стройкой", - пишут Примечания.

Участок изымают, прекращение права на него влечет за собой прекращение условий договора аренды (даже если он действителен еще лет 25) и все. "Твой рынок или торговый центр "обустроят" – подметут, принесут урны – и поставят на баланс какого-нибудь ГУПа".

Фактически это рейдерский захват, разница лишь в том, что здесь тебе выплатят какую-то компенсацию – если с документами все в порядке. Оценивает стоимость недвижимости независимый оценщик, но потерю налаженного, работающего бизнеса он не компенсирует. 

Сам законопроект идет вразрез с федеральным законодательством, говорит "бизнес-омбудсмен" Тимофей Смирнов. Дело в том, что исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть изъят участок, указан в статье 49 Земельного кодекса. Действующий севастопольский закон о земельных отношениях этой статье полностью соответствовал. Предлагаемые ДИЗО изменения — нет.



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