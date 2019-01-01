В Ялте к охране общественного порядка хотят привлечь "уважаемых пенсионеров"

11:21 14.02.2019 0 комментариев Крым

Ялтинские оккупационные "власти" хотят привлечь ветеранов МВД к охране общественного порядка в городе.

С такой инициативой выступил глава российской "администрации" города Алексей Челпанов, пишут Новости Крыма.

«Город нуждается в привлечении общественных организаций к охране общественного порядка, и особенно мы рассчитываем на опыт и поддержку ветеранской организации МВД», — заявил он и напомнил, что в 2016 году в городе был разработан нормативно-правовой акт, который, по сути, остался нереализованным.

При этом Челпанов отметил, что необходимо ввести в городскую практику «привлечение уважаемых пенсионеров» в общественные дружины и поручил проработать этот вопрос.

«Я знаю, что в летний период времени активно привлекались спортсмены к патрулированию улиц», — обратил внимание Челпанов и предложил в течение ближайших недель провести совещание с участием руководства городской полиции и ветеранской организации ведомства.



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