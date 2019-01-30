У крымчан нарастает ощущение, что Россия-мать становится злой мачехой, а Ницца будет дешевле Крыма
|11:01 14.02.2019
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|Крым
«У крымчан нарастает ощущение, что родина-мать становится злой мачехой», - пишет Денис Терентьев и обосновывает свой вывод.
По мнению автора материала «Золотой наш Крым», опубликованного в «Аргументах недели».
«После «русской весны» 2014 года многим казалось, что России удастся сделать из Крыма витрину страны без свойственных ей родимых пятен. Но такая надежда абсурдна априори. Коррупция автоматом возникает там, где есть бездонные государственные ресурсы, а власть представляет собой группы интересов, нацеленные на их дележ.
И хотя дороги, тоннели и мосты в Крыму обязательно построят, но может оказаться, что отдыхать в Ницце и Сан-Тропе к тому времени выйдет дешевле».
Полностью с оригиналом текста можно ознакомиться здесь.
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