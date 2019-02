«Не хочете придбати пором з Керченської переправи (з чорного списку?) Мабуть буде зовсім дешево І купа проблем безкоштовно - як бонус»

Про це пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє, що почалась розпродажа поромів, які РФ була вимушена негайно придбати внаслідок материкової блокади Криму в 2015. Тоді їх придбали цілих 15 (8 в Греції, 2 в Італії та 5 в Туреччині).

11.02.2019 один з них пройшов з буксирами Босфор та став на якірну стоянку в Мармуровому морі - район Yenikapı.

Це Колишній GLIKOFILOYSA II, тепер MAJOR CHAPICHEV, New Flag: Russia. Old Flag: Greece (Until 06/2015). Old owner: Agios Nikolaos Salamina Shipping - Salamis Island, Greece. Новый владелец – ОАО «Совфрахт», Россия.

Вместимость – 500 пассажиров, 160 легковых или 18 грузовых а/м. Количество кругорейсов в сутки – 12.

27.05.15 - прибытие в Керчь, 10.06.15 - приступил к работе на паромной линии Порт Кавказ — Керченский торговый порт.

Схоже, що його кримська історія вже потерта, бо АІS пише стару назву GLIKOFILOYSA II. Але ж наші бази даних не горят.