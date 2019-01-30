Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко зустрівся із заступником Генерального секретаря ООН Мігелем Суарешем для обговорення виконання «кримських» резолюцій ГА ООН.

Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН на сторінці у Твіттері, передає кореспондент Укрінформу.

«Володимир Єльченко провів зустріч із заступником Генерального секретаря ООН з юридичних питань Мігелем Суарешем з метою обговорення правових аспектів виконання резолюцій Генеральної Асамблеї в контексті тимчасової окупації РФ Автономної Республіки Крим та м. Севастополь», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 17 грудня 2018-го року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму. У ній висловлюється стурбованість безпековими загрозами, що їх прогресуюча мілітаризація Росією Криму несе Україні, Чорноморському регіону і Європі загалом.

Вперше у тексті згадується, що окупувавши Крим, Росія порушила взяті на себе зобов'язання за Будапештським меморандумом. Резолюція закликає Москву вивести війська з Криму і завершити свою тимчасову окупацію українського півострова.

Документ також засуджує напад на українські кораблі ВМС 25 листопада і закликає Росію негайно звільнити захоплених українських моряків без жодних додаткових умов.

22 грудня 2018-го року Генеральна асамблея ухвалила ще одну “кримську” резолюцію №А/С.3/73/L.48 ГА ООН “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна”. У ній поіменно згадуються Олег Сенцов, Володимир Балух та Емір-Усейн Куку. ООН висловлює своє глибоке занепокоєння повідомленнями про застосування РФ тортур і “вибивання” свідчень у політично мотивованих справах щодо них та інших політв’язнів, починаючи з 2014 року і донині.

Резолюція щодо порушення прав людини в окупованому Криму стала вже третім документом, який Генасамблея ухвалила за останні два роки з цієї теми. Перші дві були опубліковані 2016-го і 2017-го року. Резолюція, ухвалена наприкінці 2018-го року, містить цілу низку нових статей. Наприклад, чітко визначає, як правильно називати Крим у всіх документах системи ООН: “Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, Україна, тимчасово окуповані Російською Федерацією” коли йдеться про Крим в офіційних документах, комунікаціях і публікаціях, включно з тими, в яких йдеться про статистичні дані РФ.