До шести малих броньованих артилерійських катерів, які є у складі ВМС, у 2019 році заплановано прийняття ще одного аналогічного катера та двох десантних катерів "Кентавр".

Про це заявив заступник начальника головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ В'ячеслав Дем’яненко під час брифінгу щодо підсумків реформування ЗСУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До складу ВМС прийнято шість малих броньованих артилерійських катерів, поточного року заплановано прийняття ще одного такого катера та двох десантних катерів "Кентавр". Триває розроблення технічного проекту ракетного катера типу "Лань", оснащеного ракетним комплексом "Нептун". США передали до ВМС ЗС України два патрульні катери типу Island у рамках міжнародної допомоги у військовій сфері. Продовжуються заходи щодо формування комплекту військ ВМС на постійній основі для виконання завдань на узбережжі та в акваторії Азовського моря", - поінформував Дем’яненко.

Розповідаючи про реформи в армії, він зазначив, що наразі сформовані Морське командування, Командування морської піхоти, змінюється організаційна структура бойових частин та частин забезпечення. Так, управління бригад надводних кораблів переформовані у дивізіони надводних кораблів, а дивізіони кораблів охорони і забезпечення - у дивізіони кораблів охорони рейду. Крім того, за словами спікера, сформовано дивізіон та ланку суден забезпечення, які виконуватимуть виключно завдання із забезпечення функціонування корабельного складу.

Інформуючи про стан постачання до війська озброєння та військової техніки, представник Генштабу повідомив, що на сьогодні на озброєння прийнято 16 зразків та допущено до експлуатації 32 зразки озброєння та військової техніки (ОВТ), поставлено до військ близько 8 тисяч одиниць нового або модернізованого озброєння та близько 500 тисяч одиниць боєприпасів. "У якості технічної допомоги від США у війська поставлено п'ять радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, 2 500 приладів нічного бачення", - сказав Дем’яненко.

Крім того, керівник управління оборонного планування повідомив, що на вітчизняних підприємствах ОПК освоюється виробництво 152-мм боєприпасів, 60-120 мм мін, 30-мм набоїв для автоматичних гармат та 30-40 мм набоїв для гранатометів.