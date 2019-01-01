Азовське море охоронятимуть нові "Кентаври" – Генштаб ЗСУ

10:01 14.02.2019 0 комментариев Украина

До шести малих броньованих артилерійських катерів, які є у складі ВМС, у 2019 році заплановано прийняття ще одного аналогічного катера та двох десантних катерів "Кентавр".

Про це заявив заступник начальника головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ В'ячеслав Дем’яненко під час брифінгу щодо підсумків реформування ЗСУ, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"До складу ВМС прийнято шість малих броньованих артилерійських катерів, поточного року заплановано прийняття ще одного такого катера та двох десантних катерів "Кентавр". Триває розроблення технічного проекту ракетного катера типу "Лань", оснащеного ракетним комплексом "Нептун". США передали до ВМС ЗС України два патрульні катери типу Island у рамках міжнародної допомоги у військовій сфері. Продовжуються заходи щодо формування комплекту військ ВМС на постійній основі для виконання завдань на узбережжі та в акваторії Азовського моря", - поінформував Дем’яненко.

Розповідаючи про реформи в армії, він зазначив, що наразі сформовані Морське командування, Командування морської піхоти, змінюється організаційна структура бойових частин та частин забезпечення. Так, управління бригад надводних кораблів переформовані у дивізіони надводних кораблів, а дивізіони кораблів охорони і забезпечення - у дивізіони кораблів охорони рейду. Крім того, за словами спікера, сформовано дивізіон та ланку суден забезпечення, які виконуватимуть виключно завдання із забезпечення функціонування корабельного складу.

Інформуючи про стан постачання до війська озброєння та військової техніки, представник Генштабу повідомив, що на сьогодні на озброєння прийнято 16 зразків та допущено до експлуатації 32 зразки озброєння та військової техніки (ОВТ), поставлено до військ близько 8 тисяч одиниць нового або модернізованого озброєння та близько 500 тисяч одиниць боєприпасів. "У якості технічної допомоги від США у війська поставлено п'ять радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, 2 500 приладів нічного бачення", - сказав Дем’яненко.

Крім того, керівник управління оборонного планування повідомив, що на вітчизняних підприємствах ОПК освоюється виробництво 152-мм боєприпасів, 60-120 мм мін, 30-мм набоїв для автоматичних гармат та 30-40 мм набоїв для гранатометів.



Ещё на эту тему:

20:01 08.02.2019
"Стратегія ВМС ЗС України - 2035" у дії: закладено нові бойові одиниці
16:21 04.02.2019
Україна веде з Францією переговори про купівлю 22 патрульних кораблів
14:42 08.01.2019
У ВМС України підбили підсумки діяльності в 2018 році та визначили основні пріоритети роботи в 2019 році
12:31 02.01.2019
ВМС України відкрили вогонь у Чорному морі? Що трапилося насправді
18:03 29.12.2018
МВС у 2019 році замовить близько 20 прикордонних катерів для охорони морських кордонів
17:30 27.12.2018
Фахівців для ВМС України будуть готувати за стандартами НАТО в новому навчальному закладі
14:50 21.12.2018
Військово-Морські сили України наступного року будуть посилені новою технікою
12:55 20.12.2018
ВМС повідомили, коли Україна матиме підводні човни
20:02 19.12.2018
У ВМС назвали строки введення в експлуатацію оперативного центру в Очакові за підтримки США
14:24 18.12.2018
На артилерійські катери ВМСУ встановлять німецькі гідроакустичні станції
12:37 17.12.2018
Командувач ВМС України запропонував створити "москітний флот" для захисту від Росії / Відео
10:34 10.12.2018
В Україні створюють державну систему висвітлення морської обстановки
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.02.2019
В Азербайджані відбулося виверження грязьового вулкана
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
Все новости страны
Армения Армения
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
13:21 12.02.2019
Армения не исключает возможности оказать властям Сирии военную помощь
17:41 07.02.2019
Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
Все новости страны
Болгария Болгария
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
09:41 11.02.2019
У Болгарії вимагають відставки президента через його проросійську позицію
12:23 08.02.2019
ГРУ отруїло "новачком" болгарського постачальника зброї до України - The Insider & Bellingcat
Все новости страны
Греция Греция
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
14:41 08.02.2019
Україна пропонує Греції укласти угоди, які допоможуть повернути засуджених
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
Все новости страны
Грузия Грузия
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
15:41 11.02.2019
В Грузии пройдут учения НАТО
20:41 08.02.2019
На реализацию первой фазы строительства порта Анаклия привлечено $600 млн
Все новости страны
Молдова Молдова
12:41 14.02.2019
МЗС Молдови просить уряд відкликати посла країни в Москві
09:41 14.02.2019
Додон призвал правительство Молдовы выразить уважение России, которая не пускает к молдавским пилотам
19:41 13.02.2019
Молдова обурена тим, що її делегацію в Росії не пустили до звільнених з афганського полону пілотів
12:41 13.02.2019
Российские военнослужащие в непризнанном Приднестровье провели соревнование по ориентированию на местности
Все новости страны
Россия Россия
19:01 14.02.2019
Что нужно знать о готовящихся "санкциях из ада"
15:45 14.02.2019
Кремль вважає підготовку нових санкцій США "оскаженілою русофобією"
15:25 14.02.2019
ВТБ выкупил зерновой терминал у Новороссийского морского порта
20:21 13.02.2019
США заявили, що Росія може спробувати відкрити другий фронт у Польщі
Все новости страны
Румыния Румыния
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
14:01 12.02.2019
В Румунії розкритикували ідею розміщення нових ядерних ракет у Європі
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
Все новости страны
Турция Турция
16:41 14.02.2019
Турция рассматривает альтернативу российской системе С-400
09:21 14.02.2019
В Сочи 14 февраля состоится четвертый трехсторонний саммит президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии
11:41 12.02.2019
У Туреччині видали ордери на арешт 1112 підозрюваних у зв'язках з Гюленом
18:21 11.02.2019
Министр обороны России прибыл в Анкару по приглашению министра нацобороны Турции
Все новости страны
Украина Украина
21:01 14.02.2019
Конгрес США пропонує збільшити допомогу Україні на $75 млн
20:41 14.02.2019
Маршрут круизного т\х "Князь Владимир" соединит порты России, непризнанной Абхазии и оккупированного Крыма
20:21 14.02.2019
Оккупированный Севастополь будет поставлять вино в торговые сети Ярославской области
20:01 14.02.2019
У 2019 році кораблі НАТО майже щомісяця заходитимуть в українські порти
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс