Игорь Додон призвал правительство РМ выразить уважение к России, хотя власти этого государства не пускают делегацию МИДЕИ к молдавским пилотам, недавно освобожденным из плена в Афганистане.

«С глубоким разочарованием ознакомились в средствах массовой информации с реакцией Правительства Республики Молдова на ситуацию, связанную с освобождением наших граждан из афганского плена. Вместо того чтобы выразить признательность России за содействие в освобождении граждан Республики Молдова, молдавское Правительство в очередной раз делает безосновательные антироссийские демарши. Это то, чем они занимаются последние годы, и даже понимая, что теряют власть, продолжают внешнюю политику, которая противоречит национальным интересам Республики Молдова. Мы категорически осуждаем подобное поведение и оцениваем его как безответственное." цитирует DESCHIDE.MD.

"Абсолютное большинство граждан Республики Молдова поддерживают развитие стратегического партнёрства Молдовы с Россией. Молдавский народ выражает признательность России за освобождение наших пилотов из заточения. Несмотря на откровенно хамское поведение некоторых молдавских политиков, Российская Федерация продолжает оказывать поддержку нашей стране по вопросам мигрантов, торговли и другим проблемам гуманитарного и социально-экономического характера. Именно эти положительные шаги со стороны Российской Федерации демонстрируют истинное отношение между нашими странами, а не те неадекватные действия со стороны уходящей власти», — говорится в сообщении на сайте президентуры, .

Додон призвал правительство, политические и общественные институты Молдовы сохранять уважительное отношение друг к другу и к внешним партнёрам республики во имя решения действительно важных вопросов для развития Республики Молдова.

Напомним, посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции, где ему была вручена нота протеста в связи с затягиванием предоставления доступа молдавской делегации, которая находится в Москве с 11 февраля 2019 года, к гражданам Лионелу Буруянэ и Михаю Крихану, недавно освобожденным из плена и доставленным в столицу Российской Федерации.

МИДЕИ выражает изумление по поводу того, что, несмотря на положения и нормы международного права, установленные Венской конвенцией о консульских сношениях, Венской конвенцией о дипломатических сношениях и Молдавско-российской консульской конвенцией, власти Российской Федерации продолжают затягивать доступ молдавской делегации к гражданам Республики Молдова, отказываются сообщать информацию об их месте нахождения, состоянии здоровья; и называет это отношение преднамеренной провокацией, наносящей серьезный вред двусторонним отношениям.