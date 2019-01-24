В Сочи 14 февраля состоится четвертый трехсторонний саммит президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии. Планируется обсудить ситуацию в Идлибе, вывод американских войск из Сирии и формирование комиссии по сирийской конституции.

В обсуждениях также примут участие технические делегации стран-гарантов астанинских соглашений, передает Анадолу.

В рамках саммита запланирована двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Ожидается, что по итогам саммита лидеры стран-гарантов заявят о решимости к защите территориальной целостности Сирии, готовности с совместной борьбе с террористами и сепаратистами, продолжению контактов в рамках астанинского формата.

Последняя подобная встреча Эрдогана, Путина и Рухани состоялась 7 сентября 2018 года в Тегеране. Лидеры трех стран концентировали внимание на ситуации в зоне деэскалации в Идлибе.

Президент Турции призвал к прекращению огня в Идлибе, где на сегодня находятся до 4 миллионов мирных жителей.

Вскоре после саммита в Тегеране, а именно 17 сентября 2018 года в Сочи состоялась двусторонняя встреча Путина и Эрдогана.

Лидеры Турции и РФ достигли согласия по зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в частности, формированию демилитаризованной зоны внутри Идлиба.

Несмотря на это, силы режима Башара Асада и проиранские группировки продолжают обстрелы зоны соприкосновения войск, в том числе, населенных пунктов. Только во вторник, 12 февраля по зоне деэскалации в Идлибе было нанесено более ста артиллерийских ударов.

Россия предлагает Турции провести совместную операцию против группировки “Хаят Тахрир Шаим”, которую винит в эскалации напряженности в Идлибе. Анкара не склонна поддержать данную инициативв ввиду вероятного ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

Кроме того, лидеры трех стран обсудят тему антитеррористической операции Турции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат, а также положение в сирийском районе Мюнбич.

Россия принципиально не против планов Анкары по уничтожению террористов YPG/PKK на востоке Сирии. Вместе с тем, в Москве придерживаются мнения, что контроль над территориям, освобожденными от террористов, долженбыть передан режиму Башара Асада.

Однако Турция обеспокоена формированием модели, схожей с той, что имеет место сегодня в сирийской провинции Хасеке, где тесно взаимодействуют сторонники Асада и террористы YPG/PKK.

Анкара готова задействовать военные ресурсы для того, чтобы не допустить роста влияния YPG/PKK в районах, подконтрольных режиму Асада. На это российская сторона заявляет о готовности наладить диалог между Турцией и режимом Асада по данному вопросу.

На переговорах с Эрдоганом 23 января Путин напомнил о турецко-сирийском соглашении в Адане, которое по мнению российской стороны может устранить обеспокоенность Анкары по угрозам нацбезопасности с сирийской территории.

Процесс формирования конституционной комиссии по Сирии осложнен утверждением списка 50 лиц, которые предлагает включить в состав этой структуры режим Башара Асада.

Дамаск настаивает на вхождении в состав комиссии высокопоставленных лиц режима Асада.

Турция, выступающая от имени умеренной оппозиции, наоборот, считает, что комиссия должна быть "сбалансированной" и в нее должны входить лишь лица, пользующиеся уважением в сирийском обществе.

Эксперты связывают нежелание сирийского режима идти на уступки в политическом урегулировании с выводом американских войск из Сирии, что по версии Асада усилит его позиции в стране.

