Слідчий комітет Росії перевірить на виправдання тероризму статтю московського муніципального депутата Віктора Котова, присвячену українському режисерові Олегу Сенцову.

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на Telegram-каналі «Правозащита Открытки».

За словами депутата, в матеріалі в районній газеті «Наша Якиманка» він писав про кримінальну справу Олега Сенцова, акції на його підтримку і голодування режисера. Котова викликали на розмову до слідчого, а статтю відправили на лінгвістичну експертизу.

Олег Сенцов засуджений в Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. У 2018 році режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії.