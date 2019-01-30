Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт блогера Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого в «пропаганді тероризму».

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на об’єднання «Кримська солідарність», таким чином чоловік перебуватиме в СІЗО до 16 березня.

За даними активістів, засідання було відкритим. Слідчий і прокурор в суді заявили, що Мемедемінов може «сховатися на території України, тому йому необхідно продовжити арешт». Сам блогер зазначив, що не може сховатися, оскільки його документи є у відділенні ФСБ.

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештувавМемедемінова. Затриманому висунули звинувачення за статтею про «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет».

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за ознаками кримінальних злочинів, передбачених статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та про порушення недоторканності житла Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».