Українського активіста Балуха знову засудять

08:21 14.02.2019 0 комментариев Крым

Українського активіста Володимира Балуха проти його волі етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя, імовірно, для участі в судовому засіданні.

Про це повідомляє Кримська правозахисна організація в Facebook, передає  Укрінформ.

"За інформацією прес-служби "Верховного суду" Криму, 30 січня 2019 року в "суд "надійшло касаційне подання "прокуратури" Криму на вирок "Роздольненського районного суду " у справі Володимира Балуха про "дезорганізацію діяльності Роздольненського ІТТ "(ч. 2 ст . 321 КК РФ)", - йдеться в повідомленні.

Касаційне подання подав заступник "прокурора" Криму Сергій Булгаков, колишній співробітник української прокуратури АР Крим, щодо якої відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Зазначається, що Балух та його захист на цей час не ознайомлені зі змістом зазначеного касаційного подання "прокурора", тому поки невідомо, про що саме просить "прокурор".

Як повідомляв Укрінформ 8 грудня 2016 року ФСБ Росії затримала Володимира Балуха, стверджуючи, що на горищі його будинку виявлено 90 набоїв і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку і таблички "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

"Суд" Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Українець більше ніж 200 днів тримав голодування.

18 жовтня 2018 року Балух був доставлений в Керченську виправну колонію №2.

25 січня 2019 роки йому відмовили в умовно-достроковому звільненні. "Суддя" мотивував рішення тим, що "відбування більше третини терміну не є переконливим доказом того, що Балух виправився".

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.



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