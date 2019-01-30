США подготовили санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ за нападение на украинские корабли в Керченском проливе
|08:01 14.02.2019
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|Крым
В США сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Роберт Менендес подготовили проект новых санкций в отношении России. Ограничения касаются вероятного вмешательства Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией на Украине.
Возможные ограничения коснутся ряда российских банков, энергетических компаний и системы обслуживания суверенного долга России, пишет Reuters. Агентство отмечает, что санкции также могут коснуться российских проектов, связанных со сжиженным природным газом, сообщает Радио Свобода.
Кроме того, по данным журналистов, сенаторы предлагают ввести ограничительные меры в отношении физических лиц, связанных с российским президентом и причастных к коррупции.
Помимо прочего законопроект предлагает ввести санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ за нападение на украинские военные корабли в Керченском проливе.
Летом прошлого года Грэм и Менендес уже предлагали ввести санкции в отношении Москвы. Законопроект, в частности, предусматривал ограничения на покупку российского госдолга, а также блокировку счетов российских госбанков в США. Однако законопроект не был принят. Reuters отмечает, что новое предложение сенаторов является более жёстким.
После сообщения об инициативе сенаторов российский рубль на Московской бирже стал дешеветь по отношению к доллару и евро.
Накануне, 12 февраля СМИ сообщили о новых санкциях в отношении России со стороны Евросоюза и США из-за захвата российскими пограничниками украинских кораблей у берегов аннексированного Крыма.25 ноября. Тогда российские пограничники задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России.
Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Российские власти заявили, что украинские военные пошли на сознательную провокацию. Согласно позиции российских властей, моряки не могут быть военнопленными из-за отсутствия войны между Россией и Украиной.
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