США подготовили санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ за нападение на украинские корабли в Керченском проливе

08:01 14.02.2019 0 комментариев Крым

В США сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Роберт Менендес подготовили проект новых санкций в отношении России. Ограничения касаются вероятного вмешательства Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией на Украине.

Возможные ограничения коснутся ряда российских банков, энергетических компаний и системы обслуживания суверенного долга России, пишет Reuters. Агентство отмечает, что санкции также могут коснуться российских проектов, связанных со сжиженным природным газом, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, по данным журналистов, сенаторы предлагают ввести ограничительные меры в отношении физических лиц, связанных с российским президентом и причастных к коррупции.

Помимо прочего законопроект предлагает ввести санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ за нападение на украинские военные корабли в Керченском проливе.

Летом прошлого года Грэм и Менендес уже предлагали ввести санкции в отношении Москвы. Законопроект, в частности, предусматривал ограничения на покупку российского госдолга, а также блокировку счетов российских госбанков в США. Однако законопроект не был принят. Reuters отмечает, что новое предложение сенаторов является более жёстким.

После сообщения об инициативе сенаторов российский рубль на Московской бирже стал дешеветь по отношению к доллару и евро.

Накануне, 12 февраля СМИ сообщили о новых санкциях в отношении России со стороны Евросоюза и США из-за захвата российскими пограничниками украинских кораблей у берегов аннексированного Крыма.25 ноября. Тогда российские пограничники задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России.

Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Российские власти заявили, что украинские военные пошли на сознательную провокацию. Согласно позиции российских властей, моряки не могут быть военнопленными из-за отсутствия войны между Россией и Украиной.



Ещё на эту тему:

19:41 14.02.2019
Российские заводы в 2018 году поставили в оккупированный Крым сельхозтехнику на 1 млрд руб
17:01 13.02.2019
Після повідомлень про узгодження США і ЄС санкцій за агресію в Керченській протоці різко впала вартість російського рубля
15:41 13.02.2019
Білорусь торгує содою і вином з окупованого Криму – ЗМІ
17:41 12.02.2019
Архієпископ Климент проситиме санкцій проти влади РФ за знищення церкви Криму
19:01 07.02.2019
"Крымские" санкции нанесли еще один удар по российскому "малому флоту"
09:41 04.02.2019
Deutsche Bank намагався приховати кредит на 600 млн доларів, виданий російському банку
20:20 01.02.2019
Bild: Німецькі компанії продають Росії гвинти для безпілотників, які застосовують у війні проти України
17:01 31.01.2019
США в феврале пересмотрят пакет санкций против России из-за оккупации Крыма
12:33 30.01.2019
"Кримські" санкції працюють навіть в далекому Занзібарі - на прикладі танкерів, що згоріли / Факти
11:01 23.01.2019
После "крымских" санкций российские олигархи лишились своих "бизнес-джетов"
12:01 16.01.2019
В Госдуме заявили, что новые санкции не изменят политику России в Азовском море
08:01 16.01.2019
После ареста украинских военных кораблей, Турция отказывается запускать паромы на оккупированный полуостров
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 13.02.2019
В Азербайджані відбулося виверження грязьового вулкана
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
Все новости страны
Армения Армения
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
13:21 12.02.2019
Армения не исключает возможности оказать властям Сирии военную помощь
17:41 07.02.2019
Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
Все новости страны
Болгария Болгария
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
09:41 11.02.2019
У Болгарії вимагають відставки президента через його проросійську позицію
12:23 08.02.2019
ГРУ отруїло "новачком" болгарського постачальника зброї до України - The Insider & Bellingcat
Все новости страны
Греция Греция
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
14:41 08.02.2019
Україна пропонує Греції укласти угоди, які допоможуть повернути засуджених
18:41 06.02.2019
Греческая полиция арестовала анархистов, захвативших здание греко-турецкой торговой палаты в Афинах
Все новости страны
Грузия Грузия
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
15:41 11.02.2019
В Грузии пройдут учения НАТО
20:41 08.02.2019
На реализацию первой фазы строительства порта Анаклия привлечено $600 млн
Все новости страны
Молдова Молдова
12:41 14.02.2019
МЗС Молдови просить уряд відкликати посла країни в Москві
09:41 14.02.2019
Додон призвал правительство Молдовы выразить уважение России, которая не пускает к молдавским пилотам
19:41 13.02.2019
Молдова обурена тим, що її делегацію в Росії не пустили до звільнених з афганського полону пілотів
12:41 13.02.2019
Российские военнослужащие в непризнанном Приднестровье провели соревнование по ориентированию на местности
Все новости страны
Россия Россия
19:01 14.02.2019
Что нужно знать о готовящихся "санкциях из ада"
15:45 14.02.2019
Кремль вважає підготовку нових санкцій США "оскаженілою русофобією"
15:25 14.02.2019
ВТБ выкупил зерновой терминал у Новороссийского морского порта
20:21 13.02.2019
США заявили, що Росія може спробувати відкрити другий фронт у Польщі
Все новости страны
Румыния Румыния
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
14:01 12.02.2019
В Румунії розкритикували ідею розміщення нових ядерних ракет у Європі
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
Все новости страны
Турция Турция
16:41 14.02.2019
Турция рассматривает альтернативу российской системе С-400
09:21 14.02.2019
В Сочи 14 февраля состоится четвертый трехсторонний саммит президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии
11:41 12.02.2019
У Туреччині видали ордери на арешт 1112 підозрюваних у зв'язках з Гюленом
18:21 11.02.2019
Министр обороны России прибыл в Анкару по приглашению министра нацобороны Турции
Все новости страны
Украина Украина
21:01 14.02.2019
Конгрес США пропонує збільшити допомогу Україні на $75 млн
20:41 14.02.2019
Маршрут круизного т\х "Князь Владимир" соединит порты России, непризнанной Абхазии и оккупированного Крыма
20:21 14.02.2019
Оккупированный Севастополь будет поставлять вино в торговые сети Ярославской области
20:01 14.02.2019
У 2019 році кораблі НАТО майже щомісяця заходитимуть в українські порти
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс