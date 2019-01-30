В оккупированном Крыму проходят обыски сразу у четырех крымских татар
|06:43 14.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Стало известно, что в пгт. Октябрьское (Красногвардейский район) проходят обыски в домах крымских татар.
В доме Эмирусеинова Решата - ул. Рабочая, 125.
В доме Арсена Абхаирова - ул. Абденнанова, 15.
Пгт Октябрьское пмк Амурское.
И в доме Абдулганиева Иззета - ул. Заводская, 16
Об этом сообщает Крымская солидарность.
Ещё на эту тему:
15:05 14.02.2019
«Дело 26 февраля»: крымских татар отпустили из-под домашнего ареста, но приговор оставили
«Дело 26 февраля»: крымских татар отпустили из-под домашнего ареста, но приговор оставили
14:25 14.02.2019
Полиция АР Крым открыла дело из-за незаконных обысков крымских татар
Полиция АР Крым открыла дело из-за незаконных обысков крымских татар
12:01 14.02.2019
ФСБшники після обшуків затримали трьох кримських татар
ФСБшники після обшуків затримали трьох кримських татар
15:01 13.02.2019
В отношении политзаключенного Бекирова не проводят следственных действий, а его состояние ухудшается
В отношении политзаключенного Бекирова не проводят следственных действий, а его состояние ухудшается
18:01 08.02.2019
Amnesty International будет расценивать действия YouTube как поддерживающие репрессии РФ против крымских татар
Amnesty International будет расценивать действия YouTube как поддерживающие репрессии РФ против крымских татар
09:01 08.02.2019
Крымскотатарский активист Бекиров рассказал в симферопольском суде о попытках его "сломать"
Крымскотатарский активист Бекиров рассказал в симферопольском суде о попытках его "сломать"
16:41 07.02.2019
Чубаров розраховує на закріплення в Конституції нового статусу Криму
Чубаров розраховує на закріплення в Конституції нового статусу Криму