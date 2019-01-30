Стало известно, что в пгт. Октябрьское (Красногвардейский район) проходят обыски в домах крымских татар.

В доме Эмирусеинова Решата - ул. Рабочая, 125.

В доме Арсена Абхаирова - ул. Абденнанова, 15.

Пгт Октябрьское пмк Амурское.

И в доме Абдулганиева Иззета - ул. Заводская, 16

Об этом сообщает Крымская солидарность.