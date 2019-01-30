Состояние троих украинских моряков, раненных при задержании кораблей в Керченском проливе, вызывает серьёзные опасения, особенно в будущем.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева. Она вчера посетила украинцев в СИЗО "Лефортово" совместно с уполномоченным по правам человека при президенте России Татьяной Москальковой.

Нина Карпачева напомнила, что ранее от имени Европейского института просила передать пострадавших при задержании моряков украинской стороне в качестве "акции гуманизма", чтобы они не стали инвалидами.

Карпачева рассказала, что они с Москальковой во время посещения видели последствия ранений и медицинскую документацию. Омбудсмены пришли к выводу, что в условиях следственного изолятора "Лефортово" провести медицинские дообследования, которые должны проводиться на высокотехнологичном оборудовании, просто невозможно. Это нужно делать вне исправительного учреждения, настаивает Карпачева.

Она заявила, что руководство "Лефортово" услышало омбудсменов. Готовятся три ходатайства в московское управление здравоохранения. Там должны решить, в каких профильных учреждениях будут дообследовать, а возможно,​ и лечить граждан Украины.

При этом Карпачева оценила моральное состояние моряков как положительное, заявив, что они держатся. Условия содержания украинцев в следственном изоляторе также не вызвали у омбудсменов нареканий. Они соответствуют международным стандартам, есть горячая и холодная вода, доступ к свежему воздуху, телевизор, холодильники. На питание моряки также не жалуются и заявляют, что оно значительно лучше, чем в больнице "Матросской тишины", где они находились после задержания.

На вопрос Радио Свобода о возможности посещения моряков украинскими врачами Нина Карпачева ответила, что ничего невозможного нет, напомнив при этом, что сама не сразу получила доступ к заключённым. Она выразила надежду на то, что группа из таких специалистов будет подготовлена и допущена к украинским морякам.